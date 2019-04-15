بالفيديو.. مقبرة الصالحية تحولت لبركة مياه ومدرسة شمل توقف الدراسة مؤقتا لتضرر مرافقها

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

باشرت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة في حصر الطرقات المتضررة جراء سقوط الأمطار الغزيرة وجريان الأودية يومي السبت والأحد الماضيين من أجل البدء في تنفيذ الصيانة اللازمة لجميع مناطق وطرقات الإمارة، كما باشرت الدائرة في سحب مياه الأمطار من مقبرة الصالحية وشعبية راشد في الرمس ولحيل والفحلين بعد انحسار المنخفض الجوي.

ومن جهتها قررت مدرسة شمل للبنين برأس الخيمة وقف الدراسة لليوم الثاني على التوالي مؤقتا بسبب صعوبة وصول الطلبة وعدم جاهزية المدرسة لاستقبالهم نتيجة لانهيار سور المدرسة ودخول مياه الأمطار ووادي حقيل إلى المبنى المدرسي وتعطل مرافقه الداخلية من ممرات وفصول دراسية، حيث ستقوم المدرسة باستئناف الدراسة بعد الانتهاء من جميع إجراءات الصيانة لاستقبال الطلبة من جديد.

وقال مستشار دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أحمد حمد الشحي، إن الدائرة باشرت في ردم الحفر في الطرقات العامة وفي المناطق السكنية التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة، كما باشرت في سحب المياه المتجمعة في المناطق العامة والمناطق السكنية وأنه من المتوقع الانتهاء من عمليات سحب المياه وفتح الطرقات خلال اليومين المقبلين نظرا لكميات المياه الكبيرة المتراكمة.

وأوضح أنه تم فتح شبكة تصريف مياه الأمطار في مدينة الرمس باتجاه البحر وسحب جميع المياه في المدينة، ولفت إلى أن سوء استخدام شبكة صرف مياه الأمطار من قبل بعض السكان وقيامهم بفتح المناهل تسبب في تعطيل عملية صرف الأمطار في شبكة صرف المياه ما أدى إلى غرق بعض الشوارع.

وأضاف أن الدائرة طلبت من وزارة الطاقة فتح محابس وادي البيح لأنه ممتلئ بالمياه وذلك من أجل خفض منسوب المياه وعودة شارع البيح لوضعه الطبيعي بعدما غمرت مياه وادي البيح الطريق العام بعد فيضان الوادي وامتلاءه بمياه الأمطار والأودية.

وأشار إلى أن الدائرة قررت إغلاق حديقة صقر لمدة أسبوع إثر تعرضها للغرق وتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار ودخول مياه وادي نقب إليها ما أدى إلى إتلاف مرافق الحديقة، حيث باشرت الدائرة في سحب مياه الأمطار وإجراء الصيانة اللازمة لإعادة افتتاحها أمام الزوار من جديد.