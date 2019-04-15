بالفيديو.. 85% نسبة الانجاز في مرسى الميدان بأم القيوين

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك جاسم حميد غانم الشر أن نسبة الإنجاز في مرسى الميدان بأم القيوين والذي تشيده وزارة تطوير البنية التحتية بلغت 85 %، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تبلغ 65 مليون درهم.

وأشار الى أن الآليات تعمل في المشروع بالاتجاهين يومياً وعلى مدار الساعة في عملية الحفر والردم، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء الكاسر على البحر والمرحلة الثانية تشمل المباني ومخازن الصيادين ومبنى تابع لحرس الحدود، إضافة إلى مبنى سوق السمك.

وبين جاسم الشر أن المشروع الجديد يشمل 440 مرسى منها 100 مرسى للقوارب الصغيرة والكبيرة و40 مرسى «للّنشات» الكبيرة بأحجام مختلفة تبدأ من 38 قدما وحتى 45 قدما.

وأضاف إن توسعة مرسى الميدان بإمكانها أن تساهم في تطوير عملية الصيد والحفاظ على مهنة الصيد وتشجيع الصيادين المواطنين للإقبال على الصيد وعدم هجر المهنة، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ومتابعة من سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي لعمل كل ما يخدم الصيادين، وتوفير سبل الراحة وتوفير كافة احتياجاتهم، منها مستلزمات الصيد ومصنع الثلج، وخلافها من المشاريع الأخرى.