استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد إمكان حدوث «توقف مؤقت» لسقوط الأمطار، التي تشهدها مناطق متفرقة من الدولة، منذ بداية الأسبوع الجاري، خلال يوم غدٍ (الجمعة)، على أن تعود بشكل خفيف السبت، الذي سيشهد كذلك بداية لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بعد انخفاض ملحوظ سُجّل أمس.

وتتعرض الدولة، منذ السبت الماضي، لامتداد منخفض جوي سطحي على الدولة، صاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى سقوط أمطار مختلفة الشدة (رعدية أحياناً)، ورياح مثيرة للغبار والأتربة أثرت سلباً في مستوى الرؤية الأفقية.

وأفاد المركز بأن طقس اليوم سيشهد استمراراً لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، تكون رعدية أحياناً، خصوصاً على المناطق الداخلية، كما سيظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ورطباً ليلاً، حتى صباح غدٍ الجمعة، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة أحياناً على البحر، الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وشهدت الدولة، أمس، انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، مع رياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، كانت قوية أحياناً مع السحب الركامية. كما كانت الرياح مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم على المناطق الجنوبية نهاراً، على أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة بوجه عام.