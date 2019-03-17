«إرادة» يزوّد سيارات «إسعاف دبي» بعلاج «الجرعة الزائدة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم يقوم من خلالها المركز بإمداد سيارات إسعاف دبي ببخاخ عقار «ناركان» المُستخدم في علاج حالات التسمم الحرجة الناجمة عن تعاطي «الأفيونات».

ويمثّل العقار أهمية كبيرة في تفادي التعقيدات الصحية الجسيمة الناجمة عن الجرعات الزائدة، التي قد تؤدي أحياناً إلى وفاة متعاطي المؤثرات العقلية، وإعطاء مرضى الإدمان فرصة جديدة للحياة، ومواصلة العلاج حتى التعافي التام من هذه الآفة الخطيرة.

وقّع المذكرة رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل، د.عبدالقادر الخياط، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بالمساهمة في دعم الجهود كافة الرامية إلى القضاء كليَّاً على آفة الإدمان، التي تشكل ظاهرة دخيلة ومنبوذة، لما لها من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة وتأثيرات سلبية على المجتمع بصورة عامة.

ويعكس التعاون بين مركز «إرادة» ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حرص مؤسسات المجتمع على التصدي لآفة التعاطي بما تحمله من مخاطر، وما تستدعيه من تكامل الجهود والمبادرات والمشاريع اللازمة لرفع مستوى الوعي، وتوسيع دائرة التعريف بما قد تتسبب فيه من مخاطر قد تصل إلى الوفاة، من أجل ضمان مجتمع سليم وصحي خالٍ من مثل تلك الظواهر الدخيلة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيزوّد مركز «إرادة» سيارات الإسعاف ببخاخات عقار «ناركان»، الذي لا يُغني عن ضرورة تلقي العلاج والرعاية الطبية المناسبة في العيادات والمستشفيات، لكنه يسهم في الإنقاذ السريع في الحالات الطارئة. ويتولى المركز مسؤولية تدريب الأطباء وفنيي الطب الطارئ المتقدم في مؤسسة الإسعاف على طريقة استخدام العقار، من خلال تنظيم دورات تدريبية بدأت بالفعل بورشة عمل ركزت على الطريقة المثلى لاستخدام العقار.

وتكفّلت المؤسسة بإدخال العقار في نظام الـ«جي آر بي» الخاص بالمؤسسة، وإصدار التعاميم اللازمة حول صرف العقار وتوفير إحصاءات بعدد المستفيدين من البخاخ لأغراض البحث العلمي.

وتضمّنت المذكرة قيام مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بتتبع نتائج هذه الإحصاءات وتأثيرها على الحد من حالات الجرعات الزائدة.

ونوه الدراي بإسهامات المركز، وبما يقدمه من مبادرات وخدمات وبرامج للعلاج والتأهيل، بهدف مساعدة المرضى المصابين بداء التعاطي، ومعاونتهم على التغلب على هذا الداء، والتعافي بصورة كاملة منه، مثمناً المردود الإيجابي للمركز على المجتمع، ومؤكداً حرص المؤسسة على التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية في الحفاظ على الصحة العامة.

عقار «ناركان»، لا يُغني عن ضرورة تلقي العلاج والرعاية الطبية.