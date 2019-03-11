«توطين 360» يستقبل 1000 طالب وطالبة جامعيين

المصدر: الشارقة - وام

استقبل منتدى الطلبة «توطين 360» أكثر من 1000 مواطن ومواطنة من طلبة الجامعات، ضمن فعاليات اليوم الأول، التي انطلقت في مركز «إكسبو الشارقة»، أمس، وتستمر حتى غد، برعاية مجلس التعليم والموارد البشرية، وتنظيم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية بالإنابة، فاطمة الحوطي، إن تنظيم «توطين 360» في إمارة الشارقة، يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى الوصول إلى فئات الطلبة والشباب في مناطق الدولة كافة، لاسيما في ضوء النجاح اللافت الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة، التي نظمت في أبوظبي والعين ودبي والفجيرة.

وأوضحت أن المنتدى في يومه الأول شهد تفاعلاً كبيراً من طلبة الجامعات، الذين شاركوا في 43 فعالية تم تنظيمها ضمن ست محطات ومسارات رئيسة، تضمنت 10 ورش للإرشاد المهني، و26 ورشة أخرى للتدريب، وسبع جلسات للتوعية والتحفيز، بمشاركة تسعة متحدثين استعرضوا تجارب عملهم في القطاع الخاص، و15 مدرباً قدموا الإرشادات وبرامج التدريب للطلبة المشاركين.

واطلع الطلبة المشاركون في المنتدى على فرص التدريب والعمل الصيفي، التي استعرضها عدد من شركات القطاع الخاص، ضمن معرض الوظائف الذي يستمر طوال أيام المنتدى. واستعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمام الطلبة تطبيق «وجهني»، الذي يشكّل حلقة وصل بين الطلبة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الخاصة، بما يساعد الطلبة في الحصول على فرص التدريب والعمل الصيفي.