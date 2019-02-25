بالفيديو.. محمد بن راشد: تعهدنا من البداية ألا يبقى مواطن دون مسكن كريم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال جولة سموه التفقدية للمشاريع الإسكانية ومجموعة من مشاريع الطرق الاتحادية في رأس الخيمة: "تركيزنا أولاً وثانياً وثالثاً على المواطن.. ولن يشغلنا شيء عن توفير الحياة الكريمة للجميع"، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضاف سموه أن جودة السكن في جميع إمارات الدولة على مستوى واحد.. وجودة الخدمات الإسكانية موحدة.. لأن الوطن واحد والمواطن يستحق الأفضل.. وتعهدنا من البداية ألا يبقى مواطن دون مسكن كريم.. ولا تبقى منطقة خارج إطار التنمية.