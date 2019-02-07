بالفيديو.. تجمد المياه فوق جبل جيس نتيجة انخفاض درجات الحرارة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

رصد مطاردي الأمطار المواطنان راشد بنعزيز وطارق الشحي صباح اليوم تجمد مياه الأمطار فوق جبل جيس 1900 متر فوق سطح البحر أعلى قمة جبلية في الدولة، نتيجة تدني درجات الحرارة إلى أقل من الصفر حيث تجمدت مياه الأمطار المتجمعة فوق الجبل بشكل كامل نتيجة الصقيع وبرودة الشديدة للطقس مع انخفاض درجات الحرارة.

ويشهد جبل جيس برأس الخيمة سنويا انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء باعتباره أعلى قمة جبلية في الدولة.

وكان الجبل شهد في شهر فبراير سنة 2017 سقوط ثلوج نتيجة انخفاض درجات لحرارة 2 تحت الصفر، حيث غطى اللون الأبيض المرتفعات الجبلية في جبل جيس وأصبح من الأماكن المفضلة لمرتادي المناطق الثلجية في الدولة.