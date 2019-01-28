بالفيديو.. خط حافلات جديد بين دبي ومسقط ينقل الركاب عبر 3 رحلات يومية

المصدر: هنادي ابو نعمة - دبي

دشنت أمس هيئة الطرق والمواصلات في دبي خط دبي عمان الدولي للحافلات الذي افتتح لنقل الركاب بين مدينة دبي والعاصمة العمانية مسقط عبر 3 رحلات يومية تكلفة الواحدة منها 90 درهم ذهابا ايابا و55 درهم للاتجاه الواحد ، حيث وصلت اول حافلة تقل الركاب من العاصمة الشقيقة الساعة الواحدة والنصف ظهرا الى محطة الراشدية للحافلات.

واعلن عن تدشين الخط في مؤتمر صحفي عقد في محطة مترو الراشدية للحافلات بحضور كل من المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أحمد هاشم بهروزيان والمدير التنفيذي لمؤسسة مواصلات عمان أحمد البلوشي.

وتنطلق الرحلة من دبي من محطة مترو الراشدية للحافلات مرورا بمبنى مطار دبي رقم 2 ومن ثم محطة حافلات ابو هيل دون توقف حتى الحدود الاماراتية العمانية ، مستغرقة ما يزيد او يقل عن ال 6 ساعات تقريبا حسب الوقت المطلوب لإنجاز اجراءات الدخول عبر الحدود.

وفي رد على سؤال ل "الامارات اليوم" عن اسباب اطلاق الخدمة ، قال بهروزيان ان هناك اقبال كبير على خدمة النقل البري بين البلدين عبر شركات نقل موجودة حاليا ، ما شجع الهيئة على التعاون مع "مواصلات عمان" ، لتوفير خدمة تحتاجها شريحة كبيرة من المسافرين الذين يقصدون الشقيقة سلطنة عمان لأسباب مختلفة مثل العلاقات الاسرية وروابط القرابة او لإنجاز الاعمال ، وذلك بأسعار مدروسة . وتابع انه تم اختيار المحطات الواقعة على الخط بدقة بحيث تتكامل مع محطات المترو والحافلات الرئيسية ما يسهل عملية تنقل المسافرين في مدينة دبي بعد وصولهم من مسقط .

واضاف انه سيكون هناك مراجعة لعدد الركاب في هذه الرحلات والتي ممكن ان يزيد عددها تلبية للحاجة وذلك بالتنسيق والتعاون مع مواصلات عمان التي ستتولى الشق التشغيلي من الخدمة حيث سيتم نقل الركاب عبر حافلات تابعة لها بكامل فريقها من السائقين والمشرفين على تشغيل الخدمة وبطاقة استيعابية تبلغ 50 راكب.

اما في رده على سؤال ل "الامارات اليوم" عن وجود خدمات مشابهة او اطلاق خطوط شبيهة بين دبي ومدن شقيقة أخرى في المستقبل القريب، فقال بهروزيان ان المسافة القصيرة نسبيا للانتقال برا بين دبي ومسقط ، شجعت على اطلاق الخدمة لاسيما في ظل رصد لإقبال كبير على الخدمة من الركاب الذين يستخدمون الوسائل البرية للوصول الى عمان.

وعن سؤالنا حول الاجراءات المطلوبة لدخول البلدين ومدى وعي الركاب بضرورة التاكد من الوثائق المطلوبة ، قال بهروزيان انه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل الاجراءات لركاب تلك الرحلات عبر تقليص الزمن المستغرق في قطعها وذلك تشجيعا لهم على استخدامها.

من جهته قال البلوشي ان اهم ما يميز الخدمة الجديدة انها ستوفر خدمة نقل بري مستدامة بين البلدين تكتمل فيها عناصر الرفاهية والامان والسلامة ، كما انها في متناول اليد بالنسبة لشريحة كبيرة من الركاب في البلدين ، لافتا انها ستمكن المسافرين من دبي من الوصول ليس فقط للعاصمة مسقط بل كذلك الى المحافظات الشمالية .

واشار البلوشي الى اهمية تشغيل الخدمة التي سيستفيد منها الركاب خلال الاستعداد والمشاركة بالحدث العالمي إكسبو 2020، لافتا الى اهمية الشراكة مع الهيئة لتقديمها وذلك لضمان مستوى من الخدمة يلبي حاجات وتطلعات الركاب في البلدين.

ويمكن شراء التذاكر من محطات الانطلاق للرحلة في كلا البلدين ، على أن يتم توفير خدمة شرائها لاحقا عبر الموقع الالكتروني، كما ستتوفر خدمة الواي فاي اي في الحافلات المتجهة الى مسقط وذلك ضمن تنفيذ مشروع لتوفير الخدمة تعمل عليه هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتوفيرها في كامل اسطول الحافلات التابع للهيئة.