شرطة عجمان تدشن دورية «إعلام أمني» متطورة

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

دشن قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، دورية «الإعلام الأمني» المتطورة، التي قدمتها وزارة الداخلية لتكون ذراعاً إعلامية جاهزة لمواكبة الأحداث وسرعة نقل المعلومة من موقع الحدث، وإحاطة الجمهور بالمستجدات والمعلومات الموثقة، تحقيقاً لهدف الوزارة الاستراتيجي، المتمثل في تعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وقال إن هذه الدورية الإعلامية تشكل دعماً قوياً للتغطيات الإعلامية في جميع الأحداث الشرطية، وتوفر مادة مصورة أكثر شمولية، تتميز بالسرعة والشفافية في تغطية وتزويد وسائل الإعلام بالوقائع بأفضل الأساليب الحديثة.

وأضاف النعيمي أن مهام الدورية الإعلامية تتضمن التعامل مع كل وسائل الإعلام التي تتسابق لتغطية الحدث، وتنظيم عملية التصوير ونقلها من مسرح الحوادث الكبرى والمعقدة، وتسليط المزيد من الضوء على الجوانب الإنسانية والمجتمعية للشرطة، كما أن المواد الفيلمية والفوتوغرافية المصوّرة يمكن استخدامها لأغراض الدراسة والتحليل.

من جانبها، أفادت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان، الرائد نورة سلطان الشامسي، بأن الدورية الإعلامية مجهزة بأحدث كاميرات التصوير الخاصة بالصور والفيديو ومستلزماتها، وأجهزة النقل المباشر، وتقنيات حديثة لمعالجة الصور والفيديو، وكوادر إعلامية مدربة، لتحقيق معدلات استجابة قياسية في سرعة وسهولة الانتقال لمواقع الأحداث، لوضع الجمهور وأصحاب القرار في قلب الأحداث الميدانية، ونقل الحقائق والمعلومات بحجمها الحقيقي، لتشكل بذلك ذراعاً إعلامية جديدة، لتعزيز التواصل المستمر والمباشر مع المجتمع.