بالفيديو.. محمد بن راشد: أضع اليوم بين أيديكم 8 مبادئ للحكم والحكومة في دبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كل من قال كلمة تقدير في حقه بمناسبة مرور 50 عاما على توليه أول منصب لي في خدمة الوطن.

وقال سموه عبر حساب سموه على "تويتر".. الإخوة والأخوات .. شكري الجزيل لكل من قال كلمة تقدير في حقي بمناسبة مرور 50 عاما على تولي أول منصب لي في خدمة وطني .. وأعدكم أن الأيام لن تزيدنا إلا إصرارا على الخدمة .. وإبداعا في العمل .. وتسارعا في المنجزات ..

وتابع سموه قائلاً "الإخوة والأخوات .. خمسون عاما وهبتها لبلادي أعطتني خبرة، وشيئا من حكمة وكثيرا من محبة .. أضع اليوم بين أيديكم ثمانية مبادئ للحكم والحكومة في دبي ..نوصي جميع من يتولى مسئولية في هذه الإمارة أن يلتزم بها مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه".

المبادئ الثمانية لـدبي:

