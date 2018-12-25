الطقس اليوم.. غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً، فيما يحتمل تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً.

وقال في نشرته اليومية، أمس، إن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، بينما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج، يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وأفاد بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية بسرعة 20 - 35 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة فوق البحر، وبعض المناطق المكشوفة. ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد عند الساعة 14:10.