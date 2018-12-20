طقس اليوم غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، رطباً ليلاً وفي صباح الغد الباكر، مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وقال في نشرته اليومية، إن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية/‏‏ 15 - 25 تصل إلى 38 كم/‏‏س أحياناً.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والثاني عند الساعة 00:18، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:59 والثاني عند الساعة 05:01.