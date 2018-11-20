المصدر: دبي-الامارات اليوم.

شاحنات

شكا سائقون عدم التزام شاحنات بخط السير على جسر جزيرة الريم المؤدي إلى شارع السلام في أبوظبي وبالسرعة المحددة التي يجب التقيد بها تفادياً لوقوع حوادث مرورية، قد تعرّض حياة قائدي هذه الشاحنات والآخرين للخطر.

سوق

لفت زائر لسوق الجمعة في الفجيرة، إلى ضعف السور الفاصل ما بين المنطقة الجبلية والشارع، مشيراً إلى لجوء أطفال للعبث به، ما يشكل خطراً كبيراً على سلامتهم. مطالباً باستبداله بآخر يراعي معايير الأمن والسلامة ويتقيد بها، لاسيما وأن السوق يعد منطقة جذب لأهل المنطقة والسيّاح الذين يتوافدون عليه بشكلٍ كبير، خصوصاً في ظل تحسن الأجواء.

طرق

شكا سائقون يمرّون عبر الشارع الموازي لمستشفى كليفلاند في أبوظبي، غياب اللوحات الإرشادية، رغم كثرة أعمال الطرق الموجودة فيه، حيث فوجئوا بغلق الطريق دون وجود ما يرشد إلى ذلك.

إصلاح

طالب سكان قرية جميرا في دبي بضرورة الإسراع في إصلاح الطرقات التي تخضع لأعمال إنشائية، ومغلقة بالكامل منذ ما يقارب الشهر، حيث إن الوصول إلى المباني يتطلب استخدام طرق بديلة طويلة ومعقدة، ما يستغرق وقتاً أطول.

درّاجة

شكا مشاة في دبي قيام أصحاب دراجات نارية بمخالفات مرورية واضحة تتعدى على حقوقهم في الشارع، تتمثل في القيادة على الرصيف دون مبالاة، وعلى الخطوط الخاصة بهم كمشاة، ما يحرمهم فرص العبور بسرعة، ويعرّض حياتهم للخطر، مطالبين بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبة الخاصة بمخالفاتهم.

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