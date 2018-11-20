جامعة أبوظبي تسجل شعار عام زايد في «غينيس»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت جامعة أبوظبي مبادرة وطنية، أمس، لتسجيل «شعار عام زايد 2018» في «غينيس» للأرقام القياسية العالمية كأكبر شارة لشعار عام زايد على مستوى العالم؛ عرفاناً وامتناناً للدور الرائد للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتزامناً مع احتفالات الدولة بمئوية زايد 2018، والاحتفال باليوم الوطني الـ47 لقيام الدولة.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، عضو هيئة التدريس بجامعة أبوظبي رئيسة المبادرة، إن «الاحتفاء بإرث القائد المؤسس يتواصل عاماً بعد عام، والوطن يشهد منجزات عظيمة ومكتسبات حضارية في جميع الميادين». وأضافت «المغفور له الشيخ زايد بنى دولة حديثة جعل ثمارها الإنسان المتعلم المثقف الواعي. زايد الذي آمن بالتسامح والتعايش الحضاري، وجعل منه قيمة أصيلة ترتكز عليها مسيرة التنمية الوطنية، وهو نهج تواصل عليه السير القيادة متمثلة في الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».

وأوضحت أن هذه المبادرة هي بمثابة لفتة إنسانية تجاه ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من منجزات حضارية على مدار عقود طويلة، حيث أسس لمنظومة رائدة في بناء الإنسان، وأرسى دعائم نظام تعليمي يرسخ الهوية ويواكب العصر، كما أولى القائد المؤسس كل الرعاية الاجتماعية لأبناء وبنات الوطن، وهيأ لهم البيئة التي مكنتهم من الإبداع والتميّز في مختلف ميادين العمل والإنتاج.

وقالت إن هذه المبادرة تجعل الأجيال الجديدة على تواصل وثيق مع منجزات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة للاطلاع على سمات القيادة لدى هذا القائد الرمز الذي امتدت أياديه البيضاء متخطية حدود الجغرافيا إلى مختلف بقاع العالم شرقاً وغرباً، فأينما نذهب في فضاءات العالم الفسيح نجد صورة زايد مطبوعة في القلوب بأعماله الإنسانية، ومساعداته الخيرية، ومواقفه التاريخية في نصرة الحق وترسيخ العدل، وإقرار السلام.