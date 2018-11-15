تدريب سائقي «أبوظبي للنقل» على القيادة الوقائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت مواصلات الإمارات، بالتعاون مع قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات في إمارة أبوظبي «الدورة التعزيزية على القيادة الوقائية أثناء التقلبات الجوية المختلفة»، لـ480 سائقاً من سائقي مركز أبوظبي للنقل والتأجير، وذلك في إطار حرصها على رفع جاهزية السائقين، وتوعيتهم لضمان سلامة وراحة المنقولين والموظفين ومستخدمي الطريق. وقال مدير مركز أبوظبي للنقل والتأجير، عبدالله العامري، إن المؤسسة تحرص على التخطيط والتدريب للعاملين لديها في مجال مواجهة المخاطر والحوادث، وذلك في إطار خطتها المرتبطة بالطوارئ والأزمات. وأوضح العامري أن هذه التدريبات الاستباقية تشمل التدريب على القيادة في أوقات الضباب والرياح والغبار والأمطار، وجاءت متزامنة مع المبادرات التي تطلقها الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، والتعاميم الصادرة عن مواصلات الإمارات، بإيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة في الأوقات، التي يقل فيها مستوى الرؤية.