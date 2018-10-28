"التربية" تفوض إدارات المدارس اتخاذ التدابير لصرف الطلبة عند الحاجة لذلك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن سلامة الطلبة أولوية وتنصح أولياء الأمور وطلبتها باتباع معايير اﻷمن والسلامة في مثل هذه الأجواء الممطرة، حيث فوضت الوزارة، إدارات المدارس اتخاذ التدابير اللازمة وتمنحها الصلاحيات لصرف الطلبة عند الحاجة لذلك وفقا لمستجدات الطقس وبما يضمن أقصى درجات السلامة للطلبة، وذلك كما ذكرت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكانت وزارة التربية والتعليم قد كثفت من التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة للتعامل مع الحالات الطارئة الناجمة عن أجواء الطقس المتقلبة والراهنة خاصة في المناطق التي تشهد تساقطا غزيرا للأمطار وارتفاعا في منسوب المياه وذلك لضمان سلامة طلبتنا والهيئات التدريسية.