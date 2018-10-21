"إسكان الشارقة" تنفذ 256 مسكنا حكوميا في المنطقة الوسطى

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أعلن رئيس دائرة الإسكان بالشارقة المهندس خليفة مصبح الطنيجي عن تنفيذ وإنجاز 134 مسكنا حكوميا في المنطقة الوسطى منها35 في المدام منذ بداية العام الماضي، مشيراً إلى أنه جاري إنشاء 256 مسكن حكومي منها 58 لأبناء منطقة المدام، فيما تدرس الدائرة حسب أخر إحصائية لها طلبات 1562 من أبناء المنطقة منها 474 طلب لمنطقة المدام في الشارقة، والموافقة عليها لمن يستحق ذلك.

وأكد الطنيجي خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بين دائرة الإسكان بالشارقة والمجلس البلدي لمنطقة المدام، أن منطقة المدام هي أول منطقة معتمدة لمشروع تركيب أجهزة الكشف المبكر عن الحرائق، وذلك بالتزامن مع استكمال تنفيذ مشروع كشف الأعطال الكهربائية وصيانتها بالمجان.

واتفق كل من دائرة الإسكان والمجلس البلدي لمنطقة المدام خلال الاجتماع على آلية العمل المستقبلية بين الدائرة والمجلس، وكذلك السعي في وضع تصور عام حول مؤسسات صيانة الكهرباء في المنطقة وضرورة تحذير الأهالي إلى عدم اللجوء لعامل الصيانة غير المؤهل لإصلاح أعطال الكهرباء وذلك لتجنب الحرائق الناجمة عن الأعطال الكهربائية، والاعتماد على المؤسسات المرخصة والأفراد المؤهلين.

وتقدم المجلس البلدي لمنطقة المدام بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، لرفع سقف المنحة الإسكانية في سبيل تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، حيث ساهمت هذه المكرمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الشباب.

أما فيما يخص تمليك المساكن الحكومية فقد أكد رئيس دائرة الإسكان أن هناك لائحة معتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بمنحة نسبتها 100%، إذ يتملك المسكن الحكومي المستفيد بعد مرور 15 عام على إنشاءه، أما إذا كان صاحب المسكن مساهم في بناء المسكن بنسبة لا تقل عن 50% فإن المدة تصل إلى 10سنوات.