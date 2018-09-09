وضع حجر الأساس لمشروع الحي التراثي في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

وضع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط حجر الأساس لمشروع الحي التراثي والذي يعد أحد أبرز المشاريع الهامة في الإمارة والذي سيعنى بإبراز التاريخ المشرق في إمارة عجمان والمحافظة على الموروثات الشعبية والبالغ تكلفته 25 مليون درهم.

ويركز المشروع على إبراز التاريخ العريق للمدينة ويضع تصوراً واضحاً للنسيج العمراني والخاص بحقبة مهمة من تطوير المدينة اذ يعد المشرع تطوراً وامتداداً لعناصر تاريخية وتراثية بارزة تركت بصمة مميزة لتكون شاهدة على ماضٍ عظيم وأحداث مشرفة حيث سيضم المشروع متحف عجمان والذي يعد أحد أقدم القصور في الخليج العربي وسوق صالح التاريخي بما يرتقي به ليكون مشروعاً نابضاً بالحياة ومرفداً للثقافة والاقتصاد والسياحة.

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