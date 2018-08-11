«الداخلية» توفّر 50 خدمة عبر تطبيق ذكي جديد

المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي

أطلقت وزارة الداخلية الإصدار الجديد لتطبيقها (MOI UAE)، في سوق «أبل ستور» للهواتف الذكية، التي تعمل على نظام «iOS»، وهو عبارة عن منصّة متكاملة تضم 50 خدمة مرورية وشرطية ودفاع مدني وعامة، تمكّن جميع فئات مستخدميه من الحصول على العديد من الخدمات الضرورية في حياتهم اليومية، وتسيير أعمال مؤسساتهم بكل سهولة ويسر وتكامل.

وقال مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات رئيس مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي في وزارة الداخلية، العميد حسين أحمد الحارثي، إن التطبيق اﻟﺬكي الجديد جاء ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﺎً، ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻧﻤﺎط (أﻓﺮاد، أﻋﻤﺎل، وﻋﺎﺋﻠﻲ)، إضافة إلى توفيره لخدمات ﻣﺤﺴﻨﺔ تضمن ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، مؤكداً التزام الوزارة باستكشاف التقنيات الثورية والحديثة الناشئة، التي تمكنها من تعزيز تقديم المعلومات بطريقة سهلة وفعّالة وسريعة.

من جهته، أكد أمين سر مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي في الوزارة، العقيد فيصل محمد الشمري، أن إطلاق هذا التطبيق يأتي تماشياً مع رؤية الإمارات 2071 في أن يكون مجتمع الإمارات هو أسعد مجتمعات العالم، لافتاً إلى أن التطبيق الجديد يشكل نقلة نوعية كبيرة في الخدمات الذكية التي تقدمها وزارة الداخلية لجميع المواطنين والمقيمين، وكذا زوار الدولة.

وأشار الشمري إلى أن التطبيق ينفرد بعدد كبير من المميزات التي من شأنها أن تحقق رضا أفراد المجتمع وسعادتهم، بدءاً من شاشة العرض وتنوع الخدمات المقدمة، وصولاً إلى الخصوصية الأمنية، إذ يمكن الدخول إليه من خلال بصمة الأصبع أو الوجه.

وذكر أن التطبيق يوفر للمستخدمين بياناتهم وإحصاءاتهم الخاصة بالمخالفات والحوادث المرورية، ورخصة وملكية المركبة، وبيانات المكفولين على ذويهم، فضلاً عن الأوراق الثبوتية الخاصة بهم وبعائلاتهم، التي يمكن استخدامها في تنفيذ معاملاتهم مع العديد من الإدارات الشرطية، والاستفادة منها في حياتهم اليومية.

وبيّن أن من مميزات التطبيق الجديد ربطه مع بوابة الدخول الذكي لحكومة الإمارات، الذي يمكن مستخدميه من الاستفادة من الخدمات التي توفرها البوابة، دون الحاجة إلى إجراء عملية دخول جديدة إلى البوابة، مشيراً إلى أن الوزارة تعد من الجهات الرائدة في إنجاز الدخول الموحد مع الجهات الحكومية كافة عبر بوابة الدخول الذكي.

وأوضح أنه تم تخصيص وتصميم لوحة مفاتيح خاصة بالتطبيق تتيح للمستخدم الوصول السريع للخدمات ومختلف منصات التواصل الاجتماعي التي تتضمن أخبار ومستجدات الوزارة، حيث تم اعتماد خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد لضمان سرعة الوصول للخدمات الأكثر استخداماً من خارج التطبيق، مؤكداً الالتزام بالمعايير الدولية لتطبيقات الهاتف الذكي، إضافة إلى توفير خصائص وخدمات متطورة بناء على مقارنات معيارية مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك خدمات وميزات مبتكرة.