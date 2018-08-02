بالفيديو.. «مساعي الخير» تبدأ صيانة مساكن المستفيدين من الضمان الاجتماعي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دبي القابضة وبلدية دبي، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «مساعي الخير»، التي تم إطلاقها في يونيو الماضي، وتهدف إلى صيانة وترميم وتهيئة منازل عدد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والأسر من ذوي الدخل المحدود، في دبي، بقيمة بـ10 ملايين درهم. وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع «عام زايد»، وتماشياً مع توجهات الحكومة في تحقيق العيش الكريم لمواطني الدولة، وتحقيقاً لرؤية «الإمارات 2021»، ومؤشرات الأجندة الوطنية، في تعزيز الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، وتوفير مقومات الحياة الكريمة، وترسيخاً لمفهوم المسؤولية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وتغطي المرحلة الأولى من المبادرة مساكن في كل من منطقة جميرا، وحتا، وعود المطينة، حيث ستتم المباشرة في تنفيذ الأعمال بهذه المساكن خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للعقارات في دبي القابضة، خالد المالك: «يسعدنا إطلاق مبادرات بهذا الحجم مع وزارة تنمية المجتمع وبلدية دبي، لتعزيز الاستقرار الأسري لأبناء المجتمع من ذوي الدخل المحدود، حيث خصصنا 10 ملايين درهم لتمويل عملية ترميم وصيانة منازل المواطنين بمناطق عدة في إمارة دبي، كجزء من التزامنا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية».

وأكد وكيل مساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، ناصر إسماعيل، أن مبادرة «مساعي الخير» تعزز الشراكة وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومختلف القطاعات في الدولة، ما يدعم ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية كونها قيمة أساسية في منظومة القيم الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وهو ما من شأنه دفع عجلة التنمية الاجتماعية واستدامتها في الدولة.

وقال إن السكن يعتبر أحد الاحتياجات الرئيسة للمواطنين من المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأسر من ذوي الدخل المحدود، حسب ما رصدته الوزارة في تقاريرها وبرامجها الرامية إلى دعم استقرار مجتمع دولة الإمارات.

وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، الذي ينطلق من سعي المؤسسات والشركات في مختلف قطاعات العمل الخاص للموازنة بين الأنشطة الربحية وغير الربحية، التي تعود على المجتمع بالنفع والفائدة، من خلال تبني حملات ومبادرات مجتمعية تطوعية وإنسانية، تدخل في صُلب الرسالة المجتمعية للمؤسسة وتعكس قيمها ومسؤوليتها تجاه الفرد والمجتمع.

ونوه بدور شركة دبي القابضة وبلدية دبي، وحرصهما على تفعيل دورهما في تنمية المجتمع وتلبية احتياجات الأسر من خلال التعاون المشترك، مضيفاً أن هذه الشراكة تعتبر حافزاً قوياً لتشجيع مشاركة الجميع من شتى المجالات، ودافعاً لتقديم أفضل المبادرات والخدمات المجتمعية، التي من شأنها أن تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وقال مدير إدارة الصيانة في بلدية دبي، المهندس جابر أحمد آل علي، «شكّلت إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي فريق عمل مكوناً من 10 مهندسين باختصاصات مختلفة لتقييم المساكن، مؤكداً أنه في إطار حرص البلدية على تنفيذ رؤيتها «بناء مدينة سعيدة ومستدامة»، وخططها الاستراتيجية لإسعاد المواطنين في الإمارة، ستقوم البلدية بالتواصل والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وشركة دبي القابضة لتنفيذ مبادرة «مساعي الخير»، وأي مبادرات أخرى تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن.