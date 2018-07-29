بالفيديو.. مركبة ذكيه تراقب دفع رسوم المواقف في دبي

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال الشهور القليلة الماضية استخدام نظام المسح الذكي في عمليات الرقابة والتفتيش على دفع تعرفة المواقف العامة من خلال استخدام خواص الذكاء الاصطناعي عبر مركبة يقودها مفتشون ومزودة بجهاز تقني أعلى المركبة يمكنهم من رصد المركبات التي لم تلتزم بدفع التعرفة.

وأكدت الهيئة على ضرورة مواكبة تطبيق أحدث التقنيات الذكية في عمليات التفتيش على المواقف العامة، خاصة وأن نسبة تذاكر المواقف الالكترونية تزداد بشكل متسارع مقارنة بتذاكر المواقف الورقية، حيث تقوم الهيئة أيضاً بتنفيذ العديد من المبادرات الذكية، التي تدعم منظومة التحول الذكي لأنظمة وخدمات المواقف.

وافادت الهيئة ان نظام المسح الذكي للمواقف العامة في الإمارة سيعمل على رفع كفاءة الرقابة والتفتيش وتقليل نسبة الأخطاء المحتملة للمخالفات، كما وأن تطبيق مثل هذه الأنظمة الذكية في الهيئة يعكس مدى التزامها بتحويل خدماتها إلى أنظمة ذكية وذلك تماشياً مع تحول حكومة دبي من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، وفي إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها دولة الامارات.