بالفيديو.. دبي تقدم خدماتها الحكومية في كافيه مصمم بألوان زاهية

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أثنى عملاء لمركز إسعاد المتعاملين الحكومي التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي بمقرها الرئيسي الكائن في مجمع جوائز الحضيبية، على حفاوة الاستقبال وسرعة الاستجابة التي يجدونها في زيارتهم للمركز ، كما اعربوا عن اعجابهم بالأجواء الودية وتقديم المشروبات لهم، وقالوا ان طريقة الاستقبال في المركز تبث الروح الايجابية لديهم لأنها غاية في الترحيب ما يشعر العميل انه في جلسة عائلية وليس في مركز للمعاملات الرسمية ، لاسيما وان صالات استقبال المركز شبيهة بكافيه جميل التصميم وزاهي الالوان.

و زارت "الامارات اليوم" المركز في يوم عمل عادي دون ترتيب مسبق للزيارة وسجلت ما وصفه العملاء من حفاوة وود خلال استقبالهم من قبل الموظفين، وذلك بعد أن رصدت الصحيفة تعليقات الاعجاب والاستحسان التي نشرها بعض العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لمصادر هيئة تنمية المجتمع في دبي فان المعدل اليومي لزوار المركز يصل الى 150 زائر يطلبون 9 انواع من الخدمات.

وحسب ما أشار المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي في الهيئة الدكتور سيد محمد الهاشمي ل "الامارات اليوم" فأن هيئة تنمية المجتمع تعتبر عملائها ضيوفا يجب ان تقدم لهم الخدمات في جو من الالفة والارتياح تماما كأي خدمة سياحية او ترفيهية يحصل عليها الفرد في امارة دبي.

واضاف ان الهيئة ارتأت ان تخرج عن النمط التقليدي في طريقة تقديم الخدمة حيث يتم استقبال العميل عند مدخل المركز من قبل احد الموظفين الذي يقرأ معلومات هويته الوطنية خلال ثوان باستخدام لوحة ذكية ليتركه في ضيافة المركز منتظرا في احد المجالس .

وتابع الهاشمي انه خلال جلوس العميل في المجلس يحضر اليه موظف آخر متخصص في تقديم الخدمة التي طلبها، فيستكمل اي اوراق او معلومات غير متوفرة في ملفه المحفوظ في النظام الالكتروني للهيئة او ليسجله في النظام في حال لم يكن مسجلا، ثم يتركه دقائق اخرى لينجز معاملته في الصفوف الخلفية والعودة اليه مجددا لإبلاغه بإنجاز المعاملة، ليتم كل ذلك في مدة زمنية تستغرق بين 8 دقائق الى 15 دقيقة كحد اقصى وفقا لنوع المعاملة .