بالفيديو.. طلبة يفاجئون مديرة مدرستهم بتقبيل رأسها أثناء حفل التخرّج

المصدر: أمين الجمال - دبي

فاجأ طلبة مدرسة دبي للتربية الحديثة مديرة مدرستهم، حمدة لوتاه، بتقبيل رأسها واحداً تلو الآخر، أثناء تكريمهم في حفل التخرج، عرفاناً منهم «بما لاقوه منها من حسن إدارة ومعاملة طيبة». وتناقلت حسابات وسائل تواصل اجتماعي فيديو للطلبة، وهم يقبلون رأس مديرة المدرسة، وسط إعجاب شديد من حضور الحفل.

وأكدت لوتاه أنها فوجئت بما أقدم عليه الطلبة أثناء حفل التخرج، إذ بدأ أحد الطلبة بتقبيل رأسها بصورة تلقائية، وتبعه آخرون، دون ترتيب بينهم للقيام بهذا الأمر.

وقالت، لـ«الإمارات اليوم»: لم تكن العلاقة داخل المدرسة علاقة أكاديمية بحتة، إذ لم أشعر يوماً بأنني مديرة مدرسة، وبأن هؤلاء طلبة يدرسون فيها، بل كنا نتعامل معاً معاملة أم مع أبنائها، وكانوا دائماً يقبلون رأسي خلال أيام العام الدراسي، وعندما كنت أرفض ذلك، بداعي أنهم لم يعودوا صغاراً، كان ردهم «نشعر دائماً بأنك أمنا، وهذا واجبنا نحو أمهاتنا، وعندما نقبل رأسك فإن هذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لك».

ولفتت لوتاه إلى أن «الطلبة يتمتعون بالصفات والخصال الحسنة والقيم الأصيلة ومنها توقير الكبير، لكنهم يحتاجون إلى من يحتويهم، ويدعم فيهم هذه الصفات»، مؤكدة أنه لم يكن هناك ترتيب مسبق لما أقدم عليه الطلبة، إذ إنني فوجئت بهم يقبلون رأسي أثناء تكريمهم في حفل التخرج، ما وضعني في موقف شديد الحرج، ولم أستطع منع ذلك، لأننا في محفل عام.