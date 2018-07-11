المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

• أنا مواطنة (30 عاماً)، حاصلة على الشهادة الثانوية العامة، ودورات من المعهد المصرفي، إضافة إلى خبرة عملية في مجال خدمة العملاء (3 سنوات)، كما أن لديّ شهادة الحاسب الآلي.

طرقت أبواب التوظيف في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة عدة، لكنني لم أوفق في العثور على فرصة عمل.

لذا أناشد المسؤولين في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على وظيفة تتيح لي مساعدة زوجي وأفراد أسرتي في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها. (ف.أ)

• أنا مواطن من دبي (39 عاماً)، حاصل على شهادة المرحلة الابتدائية. عملت في جهة حكومية فترة، لكنني قدمت استقالتي بسبب ظروف خاصة ألمّت بي.

وقد بحثت جاهداً بعد ذلك عن عمل في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة عدة، لكنني لم أوفق في الحصول على فرصة، ولا أعرف ما العمل، فالظروف التي أمرّ بها تزداد صعوبة فيما أنا عاجز عن فعل أيّ شيء.

لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله أن أعيل نفسي وأؤدي دوري تجاه أفراد أسرتي. (ح.م)

• أنا مواطنة من دبي (36 عاماً)، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، ولدي خبرة عملية في المجال المصرفي، إذ عملت في أحد المصارف ما يزيد على خمس سنوات، لكنني قدمت استقالتي منه قبل أشهر، بسبب ظروف أسرية. وقد بحثت بعد ذلك عن عمل آخر في الجهات الحكومية والخاصة، لكنني لم أوفق في الحصول على فرصة.

المشكلة أن ظروفي لا تسمح لي بمواصلة المكوث داخل المنزل بلا عمل.

لذا أناشد المسؤولين مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله أن أعيل نفسي وأسرتي. (نورة)

• أنا مواطنة من العين (36 عاماً)، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، إضافة إلى دورات في الحاسب الآلي والسكرتاريا. مشكلتي هي عدم الحصول على فرصة عمل، فأنا أبحث عن وظيفة منذ فترة طويلة، لكن بلا جدوى، على الرغم من أنني طرقت أبواب العمل في عدد كبير من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في العين وأبوظبي.

لذا أناشد المسؤولين مساعدتي في العثور على وظيفة تتيح لي الوفاء بمتطلبات الحياة. (وضحة)