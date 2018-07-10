المصدر: الامارات اليوم

طلبات توظيف

أنا مواطنة من دبي (35 عاماً)، كنت أعمل في أحد المصارف الوطنية لمدة ست سنوات، وقدمت استقالتي منذ ثلاثة أشهر لظروف أسرية، وحاولت البحث عن عمل بديل في جهة حكومية أو خاصة، ولكن لم أوفّق، علماً بأن لدي مؤهل الثانوية العامة وخبرة عملية في المجال المصرفي، فضلاً عن الدورات العملية والشهادات العلمية الأخرى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي وأسرتي على متطلبات الحياة ومصروفاتها. (ليلى)

أنا مواطنة (20 عاماً)، استكمل حالياً دراسة الثانوية العامة، وأسرتي تمر بظروف معيشية صعبة، وأرغب في مساعدة والدي على تلبية مصروفات الحياة ومتطلباتها، لذا أبحث عن عمل منذ فترة، طرقت خلالها أبواباً عدة في جهات حكومية وخاصة في العين، ولكن لم أوفق، علماً بأن لدي شهادات في الكمبيوتر وخدمة العملاء، وغيرها من الشهادات الأخرى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات والمؤسسات مساعدتي في العثور على عمل مناسب. (إيمان)

أنا مواطنة من العين (32 عاماً)، أبحث عن وظيفة منذ ثماني سنوات، طرقتُ خلالها أبواباً عدة في دوائر حكومية وخاصة في العين، ولكن لم أوفّق، علماً بأنني حاصلة على بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، وأسرتي مكونة من 10 أفراد، ووالدي هو المعيل الوحيد لنا، ونمر بظروف معيشية صعبة، في ظل تراكم الديون البنكية على عاتقه، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة. (نجاة)

أنا مواطنة من الشارقة (34 عاماً)، أبحث عن وظيفة منذ سنة، طرقت خلالها أبواباً عدة في مؤسسات حكومية وخاصة في الشارقة، ولكن لم أوفق، علماً بأنني حاصلة على شهادة الثانوية العامة، ولدي خبرة سبع سنوات في السكرتارية، وتركت العمل لظروف خاصة مررت بها، وأسرتي مكونة من ثلاثة أفراد، ووالدي هو المعيل الوحيد لنا، ونمر بظروف معيشية صعبة، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة تساعدني على مصروفات ومتطلبات الحياة. (ج.م)