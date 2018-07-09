«أم سفيان» تحتاج إلى علاج طبيعي بعد إصابتها بجلطة دماغية

المصدر: عائشة المنصوري ــ أبوظبي

تعرّضت (أم سفيان - مغربية - 67 عاماً) لجلطة دماغية، خلال شهر مايو من العام الماضي، وهي تحتاج إلى علاج طبيعي مكثف في مستشفى المفرق بأبوظبي، كلفته 22 ألفاً و713 درهماً، وزوجها يعجز عن تدبير المبلغ، بسبب الإمكانات المالية المتواضعة، لذا يناشد أهل الخير مساعدته على توفير المبلغ.

ووفقاً لتقرير طبي صادر عن المستشفى، فإن المريضة دخلت المستشفى في مايو 2017، بسبب إصابتها بجلطة دماغية، وأظهرت نتائج المسح المقطعي تجلّطاً في الأوردة الدموية، وتمزقاً داخل جدار الأوعية، ومكثت في المستشفى فترة، تلقت خلالها العلاج المناسب، وخضعت لجلسات العلاج الطبيعي، إلا أن الجلطة الدماغية أثرت في الجزء الأيسر من جسدها، والنطق أيضاً، مضيفاً أن المريضة تعاني ضغط الدم والسكري، ويتعين عليها متابعة العلاج، وأخذ جلسات العلاج الطبيعي من أجل تفادي أي مضاعفات.

وروى زوج (أم سفيان) لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناة زوجته مع المرض، قائلاً: «في أحد الأيام من شهر مايو من العام الماضي، استيقظت زوجتي في الساعة الثالثة صباحاً، وذهبت إلى دورة المياه، وعندما تأخرت أسرعت إليها، فوجدتها مغشياً عليها، فأسرعت إلى الاتصال بالإسعاف، وتم نقلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى المفرق».

وتابع: «بعد إجراء التحاليل والفحوص المطلوبة، أخبرني الطبيب المعالج بأن زوجتي أصيبت بجلطة دماغية، ولابد من بقائها في المستشفى حتى تستقر حالتها الصحية، خوفاً من تعرضها لشلل كلي أو الوفاة، ولابد من معرفة مسببات الجلطة، والوقاية منها، ومكثت شهراً ونصف الشهر تتلقى العلاج اللازم، وتم إعطاؤها مضادات حيوية، إضافة إلى أدوية السكري وضغط الدم والكوليسترول، حتى استقرت حالتها، ونصحني الطبيب المعالج لحالة زوجتي في مستشفى المفرق بأبوظبي بأنه يجب متابعة حالتها بشكل يومي، من خلال تسجيل مستوى ضغط الدم والسكري ونسبة الكوليسترول، وألا يزيد أيٌّ منها على معدله الطبيعي، مع تناول الأكل الصحي، ومتابعة أخذ جلسات العلاج الطبيعي حتى تتحسن حالتها».

وأضاف «تحسنت حالة زوجتي تدريجياً، واستطاعت التكلم بشكل بسيط، من خلال نطق بعض الحروف، والمشي بطريقة عشوائية، وتم إخراجها من المستشفى، لكنها باتت غير قادرة على الحركة لمسافات بعيدة، أو تحريك يدها اليسرى بشكل طبيعي، وهي تحتاج إلى من يكون بجانبها بشكل يومي، ليساعدها في جميع أعمالها اليومية، مثل الإطعام والاستحمام وارتداء الملابس، وذلك بسبب عجزي عن توفير المبلغ المطلوب لجلسات العلاج الطبيعي، فالكلفة باهظة جداً مقارنة بإمكاناتي المالية البسيطة، فأسرتي مكونة من ثلاثة أفراد، ولا أعمل بسبب كبر سني، ولا يوجد لدي مصدر دخل، ونعيش على مساعدات الأصدقاء والأقارب، لذا أناشد أهل الخير مساعدتي في تأمين المبلغ المطلوب لسداد تكاليف علاج زوجتي».

يشار إلى أن الجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية هي نوبة مفاجئة وشديدة، يحدث فيها تمزّق أو انسداد في وعاء دمويّ دماغي، ما يقطع جريان الدم في الدماغ إلى المنطقة التي يغذيها الوعاء الدموي الذي حدث فيه الانسداد أو التمزّق، ما يؤدي إلى فقدان الوعي أو شلل أو خلل في وظيفة يقوم بها جزء من الدماغ الذي حدث له نقص التروية.