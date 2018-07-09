المصدر: الامارات اليوم

طلبات توظيف

أنا مواطن من الفجيرة (36 عاماً)، لديّ سبعة أبناء، كنت أعمل في إحدى الجهات الحكومية قبل 10 سنوات، وأمرّ حالياً بظروف معيشية صعبة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وحاولتُ البحث عن عمل في جهات حكومية وخاصة، ولكن لم أوفّق، علماً بأن لدي مؤهل الشهادة الابتدائية ودورات أخرى، وأعيش على راتب التقاعد، وقدره 10 آلاف درهم، يذهب بالكامل للمستلزمات البنكية المترتبة عليّ، لذا أناشد المسؤولين مساعدتي في العثور على عمل. (علي)

أنا مواطنة من أبوظبي (32 عاماً)، أبحث عن وظيفة منذ أربع سنوات، طرقتُ خلالها أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في أبوظبي، ولكن لم أوفق، علماً بأنني حاصلة على بكالوريوس في الجيولوجيا، ولديّ خبرة عملية سنة ونصف السنة في إحدى الجهات الخاصة، وأسرتي تعيش ظروفاً صعبة، لوجود التزامات بنكية وديون على عاتق زوجي، وراتبه لا يتبقّى منه شيء، وأسرتي مكوّنة من خمسة أفراد، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة تساعدني على مصروفات ومتطلبات الحياة. (فاطمة)

أنا مواطن من الفجيرة (33 عاماً)، لديّ ثلاثة أبناء، ومتقاعد من إحدى الجهات الحكومية، وأتقاضى راتباً قدره 10 آلاف درهم، يذهب منه شهرياً 5000 درهم للمستلزمات البنكية، و2000 درهم لإيجار المسكن، والبقية لمصروفات الحياة ومتطلباتها، وحاولتُ جاهداً البحث عن عمل في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، ولكن لم أوفق، علماً بأن لدي مؤهل الشهادة الإعدادية ودورات عدة من عملي السابق، وخبرة في المجال الإداري، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل. (أبومحمد)

أنا مواطن من دبي، كنت أعمل في إحدى الجهات الخاصة، وتركت العمل لظروف شخصية، وحاولت البحث عن عمل بديل، ولكن دون جدوى، علماً بأن لدي مؤهل الشهادة الثانوية العامة، وأجيد اللغة الإنجليزية، ولدي خبرة عملية في مجال الشؤون الإدارية لمدة 10 سنوات، والمشكلة أن مصدر دخلي متدنٍّ، ويكفي بالكاد مصروفات الحياة، لذا أتمنى العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي وأسرتي على متطلبات الحياة. (حسن)