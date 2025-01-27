"الإمارات للخدمات الصحية" تعزز تقنيات التصوير الإشعاعي وخدمات التشخيص

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إميتاك للحلول الطبية، ممثلةً بشركة سامسونج، وذلك خلال اليوم الأول من فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور محمد سليم العلماء، حيث وقّع مذكرة التفاهم كلاً من مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، والمدير التنفيذي لشركة إميتاك للحلول الطبية، محمد كنانة، حيث يسعى الطرفان بموجب المذكرة، إلى تعزيز تقنيات التصوير الإشعاعي بالموجات فوق الصوتية وتطوير خدمات الرعاية الصحية بشكلٍ عام.

وأكّد الدكتور يوسف محمد السركال أن إبرام هذه المذكرة يأتي ضمن سلسلة مذكرات التفاهم التي تسعى المؤسسة إلى إبرامها على مدار أيام معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، بهدف تطوير خدمات الرعاية الصحية في منشآتها الصحية من خلال تحقيق التكامل مع شركاء استراتيجيين من القطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة إميتاك للحلول الطبية سيسهم في تقديم حلول مبتكرة لتحسين كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز جودة التشخيص والعلاج باستخدام أحدث التقنيات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز آليات التعاون والتطوير المشترك لتقنيات التصوير بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى تزويد المؤسسة بتقنيتي "Z20" و"Sonio Suspect" الرائدتين من شركة إميتاك، مما يسهم في تعزيز كفاءة التصوير الطبي ودقة التشخيص، حيث تلتزم المؤسسة بتبني أحدث الحلول التكنولوجية والابتكارات التقنية المتقدمة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في منشآتها الصحية المختلفة والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الدولة.