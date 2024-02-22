تقنية "المثقاب الدوار" تنقذ مريضاً من انسداد خطير بشريان قلبي

أنقذ فريق طبي في دبي حياة مريض مواطن في العقد الثامن من العمر، أصيب بانسداد في الشريان التاجي الأيمن بالقلب، باستخدام تقنية المثقاب الدوّار لعلاج تكلس شديد وانسداد بالشريان.

وكان المريض سيف راشد البالغ من العمر 70 عاما، قد أصيب بإغماء مفاجئ أثناء وجوده وسط أسرته، وتدخل ابناؤه لإنعاش قلبه حتى استرد وعيه، وبعد نقله إلى مستشفى التداوي في دبي تبين إصابته بانسداد في الشريان التاجي الأيمن بالقلب، يهدد حياته.

وقال الدكتور حسين حشمت استاذ امراض القلب واستشاري القسطرة التداخلية بمستشفى التداوي إن المريض خضع لتصوير الشرايين بالأشعة المقطعية، والتي أظهرت وجود تضيق شديد في الشريان التاجي مع تكلس شديد، وحالته خطرة.

وذكر أن الفريق الطبي قرر إخضاع المريض لعملية قسطرة بتقنية الأشعة فوق الصوتية لتصوير الشريان من الداخل وهي تقنية متطورة جدا تعطي صورة أكثر دقة من القسطرة التقليدية.

وكشف التصوير وجود تكلس شديد في الشريان وبداية وجود جلطة وقرحة في الشريان، وهي معلومات لا تظهرها القسطرة التقليدية.

وتابع الدكتور حشمت: خضع المريض لتقنية قسطرة بالمثقاب الدوار، وهو مثقاب دقيق يدخل الشريان لتفتيت الانسداد، وهي تقنية دقيقة جدا وتحتاج الى خبرة كبيرة لإجرائها، موضحا أن استخدام هذه التقنية محدود بالمنشآت الطبية، وتم مع المريض المواطن لتفتيت التكلسات والذي من شأنه تعزيز نجاح التوسيع بالقسطرة وضمان بقاء الشريان مفتوحاً لأطول وقت والمحافظة على سلامة القلب.

وذكر أن حالة المريض تحسنت خلال 24 ساعة، وغادر المستشفى في اليوم التالي، ويمتع بصحة جيدة جدا، ولا يحتاج سوى مراجعات طبية لمتابعة حالته.