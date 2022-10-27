مركز "هيمشان" بمستشفى الجامعة بالشارقة يجري أحدث تقنيات جراحة تغيير مفصل الكتف

أعلن مركز هيمشان للمفاصل والعمود الفقري بمستشفى الجامعة بالشارقة عن توفير جراحة استبدال الكتف الشاملة بتقنية حديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



تعد عملية الاستبدال الكامل للكتف، والمعروفة أيضًا باسم تقويم مفصل الكتف الكلي عملية جراحية ناجحة للغاية لتخفيف آلام الكتف الشديدة والمساعدة في استعادة حركة الكتف وقوته ووظيفته. حيث أكثر من 95٪ من المرضى الذين أجروا هذه الجراحة لا يعانون من الألم بعدها. كما يمكن لمعظمهم أيضًا العودة إلى المشاركة في أنشطتهم المعتادة والرياضات الخفيفة.



من جهته أوصى استشاري جراحة العظام في مركز هيمشان للمفاصل والعمود الفقري الدكتور سيونغ جون بارك، بإجراء جراحة الاستبدال الكامل للكتف للتخفيف من ألم التهاب المفاصل الذي يحدث عادة بسبب الكسور، وأمراض الروماتيزم، والأوتار الممزقة، لافتًا إلى أنه لم تعد العلاجات غير الجراحية مثل الأدوية والعلاج الطبيعي مفيدة في تخفيف الألم، لذا؛ فإن تغيير المفصل يعد خيارًا جيدًا يجب أخذه في الاعتبار.



وأضاف :" كتف الإنسان عبارة عن مفصل كروي ومقبض. الرأس المستدير (الكرة) لعظم العضد يلائم التجويف الضحل في الكتف، كما يسمح الغضروف الناعم الذي يغطي عظام الكتف للعظام بالانزلاق بشكل مريح ضد بعضها البعض. عندما تتدهور هذه الأسطح الغضروفية أو تتفكك، تتلامس العظام بشكل مباشر، مما يزيد من الاحتكاك ويتسبب في أن تكون حركة العظام مؤلمة للغاية. خلال عملية استبدال الكتف، يتم إزالة المناطق التالفة من مفصل الكتف واستبدالها بأجزاء اصطناعي لحركة كتف طبيعية تمامًا".

وتابع: "تقنية جراحة تغيير الكتف معقدة للغاية. يجب أن يتم إجراؤها من قبل فريق جراحي يتمتع بخبرة ومهارات عالية. حيث يتوجب على الجراح تقيم حالة المريض بعناية ومناقشة نوع الاستبدال المناسب، حيث تتوفر حشوات الكتف بأشكال وأحجام مختلفة، كما يستبدل الجراح المفصل التالف بكرةٍ معدنية مصقولة تتحرك دائريًا في وعائها الأملس".



وأوضح "بارك" أنه: "بدلاً من استخدام الأجزاء الصناعية التي تشبه الشكل الطبيعي لمفصل الكتف، يُفضل استخدام نوع جديد يمكن ربطها عكسيًا بعظام الذراع والكتف لمنع النزلاق مجددًا والحد من أي آثار جانبية محتملة، كما أن هذه التقنية موصى بها للأشخاص الذين تمزقت أوتارهم تمامًا مع ضعف حاد في عضلات الذراع العليا أو لم تنجح لديهم جراحة استبدال كتف تقليدية سابقة، ونتجنب أيضًا بهذه التقنية تقييد حركة الذراع بعد الجراحة حيث كان المرضى لا يستطيعون في كثير من الأحيان رفع أذرعهم بالكامل، مما يعني أنهم يواجهون صعوبات قد تنعكس على مهام وأنشطة الحياة اليومية مثل تمشيط الشعر أو غسل الوجه أو تناول الطعام باستخدام أدوات المائدة. في هذه الحالات، يعطي التصميم العكسي مزيدًا من الثبات لأنه يسمح للمريض باستخدام العضلة الدالية القوية بدلًا من الكفة العضلية المدورة لرفع الذراع، كما يوصى باستخدام التقنية العكسية للمرضى الذين يعانون من تمزق الكفة المدورة جزئيًا لمنع حركة الكتف.



واستطرد كلامه قائلًا: "يبقى معظم المرضى في المستشفى من ثلاثة إلى خمسة أيام بعد الجراحة، ويبدأ العلاج الطبيعي في اليوم التالي. كما يبدأ المريض بتحريك الأصابع والرسغ والمرفق، ويمكن أن يبدأ بعض حركات الكتف في اليوم التالي للجراحة، ويمكن للمرضى العودة إلى العمل المكتبي بعد 2-3 أسابيع بعد الجراحة. وقد يحتاجون إلى 2-3 أسابيع إضافية إذا كانت وظيفتهم تتطلب عملاً بدنياً".



وأضاف: "نفخر بالعمل العلمي المرجعي مما زاد ثقة المرضي في مركز هيمشان دوليا وفي الإمارات خاصة. كل مريض خضع لجراحة استبدال الكتف في مركز هيمشان بمستشفى الجامعة بالشارقة راضٍ للغاية. ويستمتع بحياة طبيعية مرة أخرى أخصائيو العلاج الطبيعي المتخصصون في علاجات ما بعد الجراحة متاحون للحصول على أفضل نتيجة بعد الجراحة، لذا؛ يسعى فريق هيمشان في مستشفى الجامعة بالشارقة باستمرار لتحسين جودة حياة كل مريض، حيث يقدمون رعاية طبية متميزة للمرضى المسنين الذين يمكن أن يصابوا بسهولة بالتهاب مفاصل الكتف وكذلك المرضى الأصغر سناً الذين يعانون من أمراض الكتف الحادة والإصابات".