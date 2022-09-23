«صحة أبوظبي» تطلق منصة ذكية لاستقطاب الكوادر الطبية

أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي منصة ذكية لإدارة الكوادر الصحية في أبوظبي (كوادر)، التي تعد قاعدة بيانات للقوى العاملة الصحية، لتسهيل اجتذاب واستقطاب القوى العاملة الصحية واستبقائها، وتسهيل عملية البحث عن الكادر الطبي. ودعت الدائرة جميع المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية للتسجيل في المنصة.

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة على موقعها الرسمي، أن منصة كوادر تحتوي على مجموعة متكاملة من المميزات والوظائف التي تلبي احتياجات المتخصصين في الرعاية الصحية الباحثين عن عمل، ومزودي الرعاية الصحية من داخل إمارة أبوظبي وخارجها. وتساعد المنصة أيضاً على مواصلة تعزيز قدرات القطاع الصحي، وبناء القوى العاملة الصحية المؤهلة، مع مراعاة أولويات التوطين، والطلب المتزايد على تخصصات محددة.

وأشارت الدائرة إلى أن مزايا منصة كوادر تشمل توفير بوابة ذكية، تهدف إلى استقطاب القوى العاملة الصحية من جميع أنحاء العالم واستبقائها، وتسلّط المنصة الضوء على احتياجات القوى العاملة الصحية المتغيرة، والطلب المتزايد على بعض التخصصات، وأولويات التوطين لإمارة أبوظبي، وتعتبر محطة متكاملة تمكن المتخصصين في الرعاية الصحية على مستوى العالم من الوصول إلى الوظائف المتاحة، والتحقق من أهلية تراخيصهم، واستكشاف أبوظبي كوجهة للعمل في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى أنها منصة تمكن جميع مزودي الرعاية الصحية في الإمارة من تصنيف المرشحين الإماراتيين وغير الإماراتيين، وذلك لارتباطها بنظام التراخيص الطبية التابع لدائرة الصحة.

وتضع دائرة الصحة أبوظبي استدامة القوى العاملة الصحية والتوطين وتمكين العنصر البشري والاستثمار في الكوادر الطبية والارتقاء بكفاءاتهم ضمن أبرز أولوياتها، وقد حرصت على إطلاق خطة القوى العاملة الصحية بمنهجيتها المدروسة وأدواتها المبتكرة والمبادرات التي تحويها، التي ستسهم في إعطاء صورة واضحة عن المجالات الصحية ذات الأولوية لاستثمار القوى العاملة، وثغرات التوطين الحالية، وفرص الاستثمار المستقبلية في القطاع الصحي في الإمارة.