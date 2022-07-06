الإمارات للتعليم" تحدد آلية الحصول على الشهادة مصدقة

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي آلية الحصول على الشهادة المعتمدة (المصدقة)، بأنه يمكن الحصول عليها إلكترونياً من خلال ملف الطالب، وأن الشهادة الإلكترونية مربوطة برمز QR Code ومعتمدة للاستخدام داخل الدولة، وفي حال رغب الطالب بطباعة الشهادة الدراسية لصفوف النقل (من الأول وحتى الحادي عشر)، يفضل طباعتها على ورق أبيض عالي الجودة، وبحجم (A4)، وباستخدام طابعة ملونة.

أما بشأن شهادات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر يمكن التقديم على خدمة النسخة الأصلية (ورق رسمي) لغرض الاستخدام خارج الدولة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت المؤسسة آلية احتساب درجة امتحان الإعادة للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، حيث يتم احتساب النهاية الصغرى للطالب في امتحان الإعادة بغض النظر عن ما حققه في الامتحان وذلك محاكاة لقيم تربوية قائمة على تقديم فرص متساوية للطلبة لإعادة الامتحان مع احتفاظ الطلبة ذوي الكفاءة بتميزهم، مشيرة إلى أن درجة الامتحان (100) وهي مستقلة عن درجة نهاية العام.

وذكرت المؤسسة أن درجة النهاية الصغرى تضاف إلى المجموع الكلي والمعدل العام للطالب في الصف الثاني عشر بحيث لا يتجاوز مجموع درجات الطالب مجموع النهاية الصغرى.

وحول احتساب درجة الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر، أوضحت المؤسسة في "الأسئلة المتوقعة خلال فترة صدور نتائج نهاية العام الدراسي والإعادة 2022/2021"، الذي أصدرته أخيراً، أن درجة المادة في نهاية العام تحتسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييم التكويني والختامي، ومجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة A والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة.

ويستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة (A)، وتخضع مواد المجموعة (B) لتقييمات مركزية موحدة، تقييم بالحروف وليس لها درجة ولا تدخل ضمن المجموع، ويختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.

وذكرت المؤسسة أن شهادة نهاية العام الدراسي للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر تصدر وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعة (A) و(B)، وموضح بها المقاييس الوصفية لمستويات الأداء، لافتة إلى أنه لا يوجد في الشهادة معدل نهائي للطالب في المراحل المذكورة.

وحول المقصود بالمقاييس الوصفية لمستويات الأداء، أوضحت المؤسسة أنها تعني الدرجات الوصفية بالحروف (A-B-C-D) حيث يوضح جدول المقاييس الموجود في أسفل الشهادة الدراسية توزيع الدرجات حسب الحرف. ويختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي، مشيرة إلى أن كلمة (مُعفى) في الشهادة الدراسية، تعني الإعفاء من دراسة المادة لفئة من الطلبة في شعبة أو مجموعة شُعب، في مدرسة أو عدة مدارس.

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