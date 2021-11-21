«إسعاف دبي» تفوز بجائزة دولية عن مشروع «الإسعاف البحري»

المصدر: دبي ■ وام

فازت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بجائزة مؤسسة الأفكار البريطانية الدولية لعام 2021، عن مشروع وفكرة الإسعاف البحري الذي طورته المؤسسة منذ عام 2019.

وأثنى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي، على هذا الإنجاز، مؤكداً الحرص على تطوير وتعزيز مفهوم الابتكار في الخدمات، باعتباره محركاً أساسياً لاستدامة الموارد واستخدام أحدث وأفضل المعدات في أسطول المؤسسة الإسعافي وتبني التقنيات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وقدرات التنبؤ لتعزيز رحلة المتعامل وتحقيق زمن الاستجابة للحالات الطارئة.

وأضاف أن المؤسسة أطلقت قاربها البحري الأول في مارس 2019 ضمن خطتها للاستعداد للحدث العالمي «إكسبو 2020»، ومهمته الاستجابة السريعة وتقديم خدمات الإسعاف الطارئ وعلاج المرضى والمصابين والغرقى في المسطحات المائية وتفادي تفاقم حالاتهم بمساعدة فرق الإنقاذ والمدربين، وعلاجهم في موقع الحادث ورعايتهم ومن ثم نقلهم إلى المستشفى إذا لزم الأمر، وتعمل المؤسسة حالياً على إطلاق النسخة الثانية بمواصفات عالمية لنغطي مساحات أكبر لخدمة القاطنين في إمارة دبي.

وأشارت مديرة مكتب الاستراتيجية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الدكتورة عائشة المطوع، إلى اهتمام المؤسسة بدعم منظومة الابتكار، وتحفيز بيئة داعمة للتنافس من خلال المشاركة في الجوائز المحلية والعالمية لما في ذلك من استفادة عظمى على المستويين المؤسسي والشخصي للموظفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news