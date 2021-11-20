"صحة دبي" تستخدم تقنية متطورة لعلاج التهابات المفاصل

المصدر: دبي - وام

بدأت هيئة الصحة بدبي ممثلة بمستشفى دبي باستخدام تقنية متطورة لعلاج التهاب المفاصل المزمن من خلال الحقن الموضعي لمادة "اليوتيريوم 90" المشع داخل المفصل المصاب لتكون الهيئة أول مؤسسة صحية على مستوى الدولة ومنطقة الخليج العربي تستخدم هذه التقنية المتطورة كبديل للجراحات المتقدمة لعلاج التهابات المفاصل المزمنة.

ونجح أطباء مستشفى دبي في علاج أول حالة مرضية بهذه التقنية المتطورة بمركز دبي للطب النووي والتصوير الجزيئي تحت إشراف الدكتورة بتول البلوشي رئيسة قسم الطب النووي وبمشاركة الدكتور عمرو الحناوي أخصائي الطب النووي، والدكتور أحمد عبد المنعم أخصائي الأمراض الروماتيزمية حيث تم عملية حقن مفصل الركبة المصاب بمادة "اليوتيروم 90" المشع وتكللت بالنجاح التام دون أي مضاعفات جانبية.

وتتميز التقنية الحديثة بسهولة الإجراء ونتائجها الفعالة، وندرة الأعراض الجانبية .. كما تتم كعلاج خارجي في قسم الطب النووي دون الحاجة الى إجراء جراحة للمفصل أو التنويم في المستشفى ما يساهم في التحسن السريع لشكوى المريض وتخفيف الالتهابات وآلام المفاصل وتقليل زمن شفاء المريض وخفض التكلفة العلاجية وتسريع دوران السرير الطبي في المستشفى، وتحقيق الاستفادة المثلى للمرضى من الأسرّة.

ويأتي استخدام هذه التقنية الجديدة ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في المجال الطبي وتسخير وتوظيف التقنيات والحلول الذكية لخدمة المرضى وبما يساهم في تعزيز قدرتها التنافسية على الخارطة العالمية كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء.

وكان فريق طبي متخصص يمثل مركز دبي للطب النووي والتصوير الجزيئي وقسم الأمراض الروماتزيمية قد قام بزيارة إلى أكبر مركز لعلاج التهابات المفاصل بالحقن الموضعي للمواد المشعة في مدينة دوسلدوروف في ألمانيا حيث ضم الفريق الدكتورة بتول البلوشي والدكتور جمال صالح استشاري ورئيس قسم الأمراض الروماتيزيمية والمدير الطبي لمستشفى دبي والدكتور عمرو الحناوي.

واطلع الفريق الطبي خلال الزيارة على أحدث طرق علاج التهابات المفاصل المزمنة في قسم الطب النووي باستخدام حقن المفاصل الموضعي بالمواد المشعة مثل "اليوتريوم 90" تحت التخدير الموضعي كبديل للجراحات المتقدمة لعلاج التهابات المفاصل مع الاطلاع على النتائج الإيجابية لهذه التقنية المتطورة.

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