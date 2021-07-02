1663 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 283 ألفاً و661 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 636 ألفاً و245 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ست حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1825 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1638 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 614 ألفاً و636 حالة.

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