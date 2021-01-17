بالفيديو.. "صحة دبي" تنفذ آلية لرصد الحاصلين على لقاح "كوفيد-19" ومتابعتهم

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها تنفذ آلية لرصد ومتابعة الحاصلين على لقاح "كوفيد-19"، تبدأ بخضوعهم للملاحظة خلال 20 دقيقة من أخذ اللقاح في أحد مراكز الهيئة، وتستمر عملية الملاحظة حتى الحصول على الجرعة الثانية، وتستمر بعد الانتهاء من أخذ الجرعتين، وذلك لرصد أي آثار قد يتعرض لها الحاصلون على اللقاح.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في الهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، لـ«الإمارات اليوم»، إن آلية الرصد والمتابعة التي تنفذها الهيئة تهدف إلى التأكد من عدم ظهور أي أعراض جانبية للحاصلين على اللقاح، مؤكدة أنه حتى اليوم لم يتم رصد أو الإبلاغ عن تعرض أي من الحاصلين على اللقاح لأي أعراض أو مشكلات صحية.

وأكدت الخاجة على مأمونية اللقاح وفاعليته الكبيرة، داعية جميع أفراد المجتمع المستهدفين بالمرحلة الأولى إلى المبادرة إلى أخذ اللقاح من دون تردد، لدعم جهود الدولة في مكافحة المرض والقضاء عليه.

وتنفذ حملة التطعيم على مرحلتين، بدأت الأولى في 23 ديسمبر العام الماضي، واستهدفت الفئات ذات الأولوية من المواطنين والمقيمين، في فئات تضم كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومنتسبي خط الدفاع الأول والوظائف الحيوية، فيما تستهدف المرحلة الثانية جميع شرائح المجتمع، وذكرت الخاجة أن الهيئة تهدف إلى تحقيق المناعة المجتمعية، بتغطية ما لا يقلّ عن 70% من سكان الإمارة، مضيفة أن اللقاح آمن وفعال للوقاية من «كوفيد-19»، مطالبة فئات المجتمع كافة، خصوصاً ذات الأولوية، بالمبادرة إلى أخذه.

وقالت الخاجة: "نظراً إلى المخاطر الصحية للمرض، وإمكانية الإصابة به مجدداً، يتوجب على المتعافين منه بعد الإصابة، أخذ اللقاح»، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا توجد معلومات حول نسبة ومدة الحماية بعد الإصابة بالفيروس، حيث تشير بعض الأدلة إلى أن المناعة الطبيعية قد لا تدوم طويلاً، كما أن المناعة الطبيعية المكتسبة تختلف من شخص إلى آخر.

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