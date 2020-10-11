بالفيديو.. تطعيم مواطنين بلقاح "كورونا" في أبوظبي ضمن الاستخدام الطارئ

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أطلقت الجهات الصحية في الدولة، مبادرة تطعيم المواطنين بلقاح كوفيد-19، وتم توجيه الدعوة في مجلس الطوية بمدينة العين، للمواطنين لأخذ لقاح وباء كورونا بناء على تصريح الاستخدام الطارئ الذي مُنح لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولى تنفيذ عمليات التطعيم، فريقا من الاختصاصين حيث سيتم منح اللقاح للمواطنين على جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، ويتوافق هذا الاستخدام الطارئ للقاح بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص.

وقام برنامج علوم الدار بعرض تقرير مصور لأعضاء الفريق من الاختصاصيين المدربين الذين يقومون بتعريف المواطنين في مجلس الطوية، بأهمية التطعيم والحصول على اللقاح للمحافظة على سلامة وصحة المجتمع وتشجيعهم على أخذ اللقاح، كما استضاف عدد من المواطنين ممن أخذوا اللقاح، مؤكداً أن المجلس شهد إقبالا من المواطنين المقيمين في منطقة الطوية للحصول على التطعيم، وسعى مواطنون من مناطق مختلفة في مدينة العين للحصول على اللقاح.

وتعد مبادرة تطعيم المواطنين بــ "لقاح كورونا المحتمل" جزء من قرار الجهات الصحية في الدولة بإجازة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي كوفيد-19 من أفراد خط الدفاع الأول لحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، حيث شملت المرحلة الأولى عدد من الفئات المتاح لها الحصول على اللقاح، منها الأطباء، والمعلمين، وأفراد الشرطة وقطاع الطيران، والسلك القضائي.

وأكدت الجهات الصحية في الدولة، أن نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، كما تم تجربة اللقاح على 1,000 متطوع يعانون من أمراض مزمنة ولم تحدث أي مضاعفات، حيث تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، مشددة على أن هذه العملية تجرى تحت إشراف صارم من فريق طبي لإدارة الدراسة وتقوم الجهات الصحية باتباع كافة إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح.

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