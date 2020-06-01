إسعاف دبي" تستعين بتقنية عالمية لتعقيم المركبات خلال 30 ثانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف مذكرة تفاهم مع شركة عالمية متخصصة للاستفادة من تقنية تعقيم فريدة عالميا تحارب الميكروبات والجراثيم، لتعقيم مركبات الإسعاف والمسعفين خلال 30 ثانية، بما يضمن حماية المسعفين والمرضى من العدوى والأمراض الخطرة.

وتقنية التعقيم تحمل إسم "مايكروسيف" ومعظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد بنسبة 99.9%، وتتميز بإنها خالية من الكحول والمواد الكيميائية، وهي من التقنيات التي ثبتت قدرتها على القضاء على الميكروبات والجراثيم والعدوى بالأمراض الخطرة بشكل فعال ..وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي وصفوان القدومي المدير العام لشركة مايكروسيف جروب.

وقال بن دراي إن إسعاف دبي تتعاون مع الشركة منذ اكثر من 7 سنوات ، ووقعت اتفاقية جديدة لتزويد بوابات التعقيم التي ابتكرتها المؤسسة بمعقم مايكروسيف، بمايضمن الحفاظ على سلامة المسعفين بعد التعامل مع الحالات المشتبه في إصاباتها بالامراض المعدية. وقال إن التقنية المستخدمة تعقم مركبات الإسعاف خلال وقت قياسي، مايوفر الوقت ويمكن المؤسسة من زيادة عدد رحلات كل مركبة يوميا.

وأضاف: تعقم المؤسسة كافة مركباتها، بعد كل عملية نقل مريض، لضمان سلامة المرضى والمسعفين، كما تعقم محطات ونقاط الإسعاف التي يزيد عددها عن 122 ، مشيرا الى أن المعقم ليس له أية أعراض جانبية، ويستخدم في وجود المرضى والمسعفين.

وذكر الدراي أن المعقم المستخدم حاصل على شهادات منظمات صحية عالمية، تفيد قدرته على مكافحة الميكروبات، مشيرا إلى أن المؤسسة تجري عادة اختبارا قبل التعقيم لرصد عدد الميكروبات الموجودة على الاسطح، ثم تجري اختبارا آخرا بعد التعقيم يظهر القضاء عليها.

من جانبه قال صفوان القدومي مدير عام شركة مايكروسيف جروب إن تقنية التعقيم المستخدمة في مركبات (إسعاف دبي) حاصلة على شهادة من ادارة الغذاء والدواء الأميركية ( FDA ) وعلامة المطابقة الاوربية ( CE ) وإدارة السلع الدوائية والعلاجية باستراليا ( TGA ).

وذكر أن تقنية مايكروسيف امنة كأمان الماء وصديقة للبيئة، اذ لا تحتوي على مواد كيميائية سامة أو ضارة ولا تحتوي على الكحول، ولا تسبب أية أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وليس لها رائحة، كون معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد، وتستخدم عالميا لتعقيم المستشفيات (غرف العمليات، غرف العناية المركزة) وتعقيم مركبات الإسعاف بصورة فعالة وآمنة، لقدرتها على القضاء على العدوى بشكل فعال ، ولفت إلى أن تعقيم مركبة الإسعاف يتم في زمن قياسي ويتم القضاء على الميكروبات والجراثيم خلال 30 ثانية، لتصبح كل مركبة آمنة تماما لاستقبال المرضى والمسعفين.

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