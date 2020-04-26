«الحصن» يكشف مصابي «كورونا» عبر 4 ألوان

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن احتواء تطبيق الحصن «المنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بدولة الإمارات، على نظام ألوان مشفر لتحديد الحالة الصحية لكل مستخدم، ونتائجه الطبية الخاصة بـ«كورونا»، فيما أكد أطباء في تخصصات مختلفة على أهمية قيام جميع أفراد المجتمع بتحميل التطبيق على هواتفهم لمحاصرة المرض ومنع انتقال العدوى.

وتفصيلاً، يتيح تطبيق الحصن تتبع الأشخاص الذين قد خالطوا أو تعاملوا مع أشخاص ثُبتت إصابتهم بفيروس كورونا باستخدام تقنية البلوتوث، حيث يُمْكن ذلك السلطات الصحية من التعرف بسرعة على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، والاتصال بهم حتى يتم إعادة اختبارهم.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، في تصريحات صحفية أن تطبيق «الحصن» يُعد أحدث الحلول التي طورتها الوزارة بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة دبي، للتصدي لوباء كورونا، عبر تسخير أحدث تقنيات الهاتف المحمول للمساعدة في السيطرة على فيروس (كوفيد-19) واحتوائه، حيث يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام، وحثّ العويس جميع سكان الإمارات على ضرورة تنزيل تطبيق الحصن وتشجيع أصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم على فعل الأمر ذاته.

وأكدت الوزارة أن تتبع مخالطي المرضى تعتبر طريقة تستخدم للسيطرة بشكل فعال على تفشي الأمراض المعدية حول العالم، حيث تساعد عملية التتبع على تحديد الأفراد الذين كانوا على مقربة من أشخاص مصابين بالمرض، والاتصال بهم لإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الجهات الصحية.

وأوضحت أن «الحصن» يساعد على تتبع الاشخاص الذين اختلطوا أو تعاملوا مع أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك عن طريق استخدام تقنية البلوتوث، بحيث يتبادل كلا الهاتفين بيانات الهوية والتي يتمّ تخزينها بشكل مشفر على تطبيق الحصن المثبت على هاتف المستخدم، وباستخدام هذه البيانات ستتمكن السلطات الصحية من التعرف بسرعة على الاشخاص المعرضين لخطر الاصابة بفيروس كورونا، والاتصال بهم حتى يتم إعادة اختبارهم.

ولفتت إلى أن التطبيق يؤمن خدمة إظهار مدى التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات الخاصة بالحجر وعدم مخالطة أشخاص آخرين أثناء فترة الحجر، وذلك لحمايتهم وحماية المجتمع وتحقيق فوائد الحجر المنزلي.

ولفتت الوزارة إلى نظام التشفير الخاص بتطبيق الحصن، يتضمن إنشاء رمز QR خاص بكل مستخدم، إضافة إلى نظام ألوان مشفر يتكون من 4 ألوان لتحديد الحالة الصحية لكل مستخدم، حيث يشير اللون الرمادي إلى أن الشخص لم يخضع للاختبار أو خضع للاختبار وبانتظار النتيجة، ويشير اللون الأخضر إلى أن نتيجة الاختبار كانت سلبية وأن حالة الشخص الصحية على ما يرام مما يخول له الوصول إلى الأماكن العامة، فيما يشير اللون الأحمر إلى أن نتيجة الاختبار كانت إيجابية وأن على الشخص التواصل مع الجهات الصحية المختصة للحصول على الاستشارة الطبية، بالإضافة إلى اللون العنبري والذي يشير إلى أن الشخص بحاجة لإجراء اختبار أو إعادة الاختبار نتيجة احتمالية تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

من جانبهم، طالب أطباء في تخصصات مختلفة، محمد سعد، وعمار البلوشي، ومريم طحنون، وعلياء مصطفى، ومروة سعيد، بضرورة الالتزام بتحميل التطبيق، وإلزام جهات العمل لموظفيها بتحميل التطبيق لمنع انتشار الفيروس من خلال المساهمة في الاكتشاف المبكر لأي إصابة وغلق دائرة العدوى، مشيرين إلى أن تطبيق الحصن، يعد الحل الأنجع تقنياً لمكافحة فيروس كوفيد – 19 إلا أنه يحتاج تعاون والتزام مجتمعي.

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