بالفيديو.. كبسولة عزل متنقلة للمصابين بـ «كورونا» في دبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن «كبسولة العزل المتنقلة»، وهي مخصصة لنقل الحالة الشديدة من مصابي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكدت أن الكبسولة تستخدم للمرة الأولى على مستوى الإمارات والمنطقة، لمنع نقل العدوى للمسعفين أثناء عملية نقل المصاب.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، لـ«الإمارات اليوم»، إن سعر الكبسولة الواحدة، يقدّر بنحو 250 ألف درهم، وهي عبارة عن سرير متنقل، ومحكم الغلق لمنع انتقال العدوى إلى المسعفين أثناء نقل المصاب إلى المستشفى، مع وجود أماكن للتهوية، ويمكن للأطباء أو المسعفين التعامل مع المريض من خلالها.

وذكر أن المؤسسة ستخضع كل المسعفين لدورات تدريبية لاستخدامها، للتعامل مع كل الحالات البليغة التي تعاني أمراضاً معدية، مثل «كوفيد-19».