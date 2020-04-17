شاب إماراتي يبتكر روبوتاً لمكافحة «كورونا»

المصدر: مصباح أمين ■أم القيوين

نجح شاب مواطن في ابتكار جهاز روبوت، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأكدت إدارة الدفاع المدني، في أم القيوين، الاستفادة من الروبوت في تعقيم المواقع التي يصعب الوصول إليها، ضمن برنامج التعقيم الوطني.

وابتكر سلطان سيف بن بدر العليلي (19 عاماً)، من سكان إمارة أم القيوين، الروبوت للإسهام في تعقيم الطرق والشوارع العامة في الإمارة، بجهود شخصية، دعماً منه لجهود الدولة في برنامج التعقيم الوطني.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»: إنه يملك ورشة خاصة في منزله، مخصصة لتنفيذ مشروعاته الابتكارية.

وتابع العليلي أن الروبوت يمكنه حمل 60 كيلوغراماً من مواد التعقيم، ويستطيع العمل لـ10 ساعات، وتصل سرعته إلى 15 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف أن الروبوت كلفه نحو 18 ألف درهم، حيث صنعه من مواد بسيطة، متوافرة في الأسواق.

وأكد مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة، أن مشاركة المبتكر العليلي بجهاز الروبوت في برنامج التعقيم، تندرج ضمن دعم المبتكرين الشباب.

وأشار إلى أن الروبوت يسهم في تعقيم الأماكن المفتوحة.

والعليلي فاز بجائزة «الطالب المبتكر» من القيادة العامة لشرطة عجمان، ضمن جائزة «ايسنار» التي تنظمها وزارة الداخلية.