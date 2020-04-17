بالفيديو..«إسعاف دبي» تواجه «كورونا» بطبيب طوارئ

المصدر: وجيه السباعي - دبي

وضعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مركبة «طبيب الطوارئ»، المخصصة للتدخل السريع لإنقاذ الحالات الخطرة، في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال الاستجابة الفورية لبلاغات الإصابة المؤكدة أو المحتملة بالفيروس.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة تتعامل مع نحو 500 بلاغ يومياً، ويتراوح زمن الاستجابة بين 4 إلى 8 دقائق.

وأوضح أن مركبة «طبيب الطوارئ» مخصصة للحالات الحرجة والخطرة، التي يتم التعامل معها على مدار الساعة داخل الإمارة، ويباشر العمل فيها أطباء متخصصون ذوو خبرة في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بـ«كورونا» أو المؤكدة، وتهدف أيضاً إلى تخفيف الضغط على المستشفيات وتفور وقت وجهد العاملين.

وذكر الدراي أن «طبيب الطوارئ» مركبة تضم طبيب متخصص في إنقاذ الحالات الخطرة، ويكون بجوار المُسعف في سيارة الطوارئ، والمركبة مزوّدة بجميع الأدوية والأجهزة التي يحتاجها الطبيب لإسعاف الحالات الحرجة، وقد تم تدشينها لتخفيف الضغط على المستشفيات، وتوفير وقتها وجهد العاملين فيها، كما أنها مزوّدة بالأجهزة اللازمة للتدخل السريع لإنقاذ حياة المرضى.