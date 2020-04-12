بالفيديو "متطوعون" ...عملنا واجب وشرف محظوظون بنيله

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أكد متطوعون مواطنون ومقيمون في مركز ميناء راشد للمسح الوطني بدبي، أن مشاركتهم في هذا العمل الوطني، يأتي تلبية لنداء البلد التي أصحبت وطناً للمقيمين مثل المواطنين، وأنهم محظوظون بنيل شرف هذا الواجب، وأكدوا أن تطوعهم ما هو إلا جزء بسيط من رد الجميل للبلاد التي قدمت لهم كل خير.

وقال المتطوع خليفة محمد سلطان، أن تطوعه جاء رداً لجميل البلاد عليهم، مؤكداً أنه أحد المحظوظين بنيل شرف خدمة البلاد، خصوصاً في هذا الوقت الصعب، وطالب كافة القادرين بالمبادرة إلى المشاركة في هذا العمل، خصوصاً أن كافة الإجراءات الوقائية متخذة لضمان سلامة الجميع.

وقال المتطوعة المواطن أفراح خليف أن التطوع قيمة إنسانية ومجتمعية، تتيح الفرصة لكل فرد القيام بواجبه تجاه بلاده ومجتمعه، كما أن الدين الإسلامي يحث الإنسان على التصدق بما يقدر عليه، خصوصاً أن بلادي ومجتمعي وأهلي لهم حق علي واجب تأديته من خلال العمل التطوعي.

وذكر المتطوع مؤتمن الحوامدة، أن مبادرته تأتي رداً لجميل الدولة عليه، مطالباً الشباب من الجنسين بالعمل التطوعي، وتقديم جزء بسيط من إمكاناتهم في سبيل الحفاظ على المجتمع، ولفت إلى أن التطوع يعزز روح وقيمة التكاتف والتضامن المجتمعي.

من جهته أفاد منسق مركز ميناء راشد للمسح الوطني، عبد الله الطنيجي أن المركز يضم نحو 10 متطوعين من مختلف الجنسيات، معظمهم من الكادر النسائي، يعملون على قسمين رئيسين، الأول هو البوابة الرئيسية، حيث يساعدون الكادر الطبي والتمريضي في توجيه المركبات للمسارات المطلوبة، والقسم الثاني، ترتكز مهامه الأساسية داخل الخيمة، يقومون بإدخال بيانات المرضى، ومساعدتهم والرد على استفساراتهم.