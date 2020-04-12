بالفيديو.. تعرّف إلى دور المتطوعين في مراكز المسح الوطني لفحص "كورونا"

المصدر: وجيه السباعي- دبي

أفاد منسق مركز ميناء راشد للمسح الوطني، عبدالله الطنيجي، بأن المركز يضم نحو 10 متطوعين من مختلف الجنسيات، معظمهم من الكادر النسائي، يعملون على قسمين رئيسين، الأول هو البوابة الرئيسة، حيث يساعدون الكادر الطبي والتمريضي في توجيه المركبات للمسارات المطلوبة، والقسم الثاني، ترتكز مهامه الأساسية داخل الخيمة، يقومون بإدخال بيانات المرضى، ومساعدتهم والرد على استفساراتهم.

وأكد متطوعون مواطنون ومقيميون لـ"الإمارات اليوم" أن مشاركتهم تأتي رداً لجميل الإمارات عليهم، الأمر الذي جعل لزاماً عليهم، الوقوف إلى جانبها في مثل هذه الأزمة، التي تتطلب جهد كل فرد من أفراد المجتمع.