بالفيديو.. 4 فئات مستثناة من دفع رسوم المسح الطبي

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

أعلن مدير مركز المسح الطبي في إمارة أم القيوين، الدكتور سيف الحمادي، افتتاح مركز المسح الطبي في إمارة أم القيوين صباح اليوم، حيث سيتم العمل في المركز من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وأوضح أنه يتم تركيز الاستقبال على أربع فئات، وهم: كبار السن والنساء الحوامل وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، وهي فئات معفاة من الرسوم، ولكن في حال أراد أي شخص إجراء الفحص دون أن تظهر عليه أعراض الفيروس، فإنه ملزم بدفع رسوم بقيمة 370 درهماً.

وأشار إلى أن المركز يطبق سياسة منع التلامس، لذلك لا يستلم أي وسيلة دفع في منطقة المسح، وأن الدفع يكون عن طريق تطبيق شركة "صحة" من خلال البطاقة المصرفية.

وأضاف أن آلية الفحص في المركز تمر بثلاث خطوات، تبدأ من تقييم وفرز المركبات من الجهة الأمامية وتوزيعها حسب المسارات المتوافرة في المركز، وثانياً يتم تسجيل الشخص من خلال إدخال بطاقة الهوية في جهاز التسجيل، وثالثاً إجراء الفحص من خلال أخذ مسحة طبية من الأنف وقياس حرارة كل شخص في المركبة.

وأشار إلى أن عملية الفحص في المراحل الثلاث تستغرق من ثلاث إلى خمس دقائق، وسيتم استلام النتيجة من ثلاثة إلى خمسة أيام عن طريق رسالة نصية، إذا كانت النتيجة سلبية، ولكن إذا كانت النتيجة إيجابية يتم التواصل مع الحالة مباشرة، ويتم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات المتبعة.

وأضاف أنه يتم استقبال المتعاملين عن طريق حجز المواعيد عن طريق مركز الاتصال 8001717 أو عن طريق التطبيق الذكي لشركة «صحة».

وتابع أن «الطاقة الاستيعابية للمركز 500 شخص يومياً، ومتوافر لدينا فريق من 25 شخصاً ما بين كوادر طبية وإدارية ومتطوعين».