بالفيديو.. تعرف إلى آلية أخذ فحوص "كورونا" من داخل المركبات بمركزي عجمان والشارقة للمسح الوطني

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة وعجمان

رصدت "الإمارات اليوم" آلية أخذ العينات وفحوص "كورونا" من مركبات المراجعين في مركزي المسح الوطني من المركبات بعجمان والشارقة اللذين افتتحتهما شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" للكشف عن فيروس كورونا المستجد، COVID-19، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين، إذ لم يستغرق الفحص أكثر من خمس دقائق من السيارة.

ويحتوي كل واحد من المركزين على أربعة مداخل يمكن من خلالها إجراء الفحص اللازم للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والذي يتم من داخل السيارة، إذ يمر الشخص بمراحل عدة:

1. يجب على الشخص تجهيز بطاقة الهوية الخاصة به.

2. البقاء في السيارة مع إبقاء نوافذ السيارة مغلقة لحين الوصول إلى نقطة التسجيل عند مدخل المركز للتأكد من أخذ الموعد.

3. عند نقطة التسجيل يستقبله أحد الموظفين، ويقدم له معقماً طبياً لتعقيم يديه، ويطلب منه إدخال بطاقة الهوية الخاصة به في القارئ الإلكتروني.

4. بعد التأكيد من التسجيل يتم سحب البطاقة، والمتابعة للأمام والاقتراب قليلاً إلى النقطة الثانية، وهي الخاصة بأخذ المسحة الطبية.

5. عند النقطة الثانية يتقدم أحد الممرضين من الزائر، ويطلب منه فتح نافذة السيارة وإرجاع رأسه للخلف من أجل أخذ المسحة من الأنف.

6. بعد أخذ المسحة يواصل الشخص السير بسيارته نحو مخرج المركز.

7. بعد الخروج يجد المراجع لافتة توضح له بأنه سيتم إرسال نتائج الفحص له عبر رسالة نصية قصيرة، وأنه بإمكانه الحصول على النتيجة كذلك عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة".