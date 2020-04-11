بالفيديو.. المواطن سيف أهلي يروي رحلته في التغلب على فيروس كورونا

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قال المواطن سيف عبدالله أهلي إن رحلته مع فيروس كورونا (كوفيد-19)، انتهت، أخيراً، بعدما أثبتت الفحوص المخبرية شفاءه بالكامل، مطالباً كل أفراد المجتمع بالالتزام الكامل بتعليمات الجهات الصحية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وروى أهلي قصته، قائلاً: «بعد ثوبت إصابة أحد الأشخاص المخالطين لي بالفيروس، ذهبت على الفور لإجراء الفحص لتثبت النتائج إصابتي بالفيروس، رغم عدم ظهور أية أعراض صحية، لتبدأ بعد ذلك إجراءات العزل التي كانت في أحد الفنادق التي تم تحويلها إلى مستشفى متكامل، مجهز بكل المتطلبات والأجهزة الطبية المطلوبة، من قبل هيئة الصحة في دبي، ومن ثم تلقي البرنامج العلاجي، بشكل يومي».

وتابع: «في بداية الأمر كنت متخوفاً وقلقاً من التطورات التي قد تطرأ على حالتي الصحية، وطول الفترة التي قد تصلها فترة العزل، إلا أنني فوجئت بفريق طبي عالي المستوى، ورعاية طبية استثنائية، تقدم للمواطنين والمقيمين على حد سواء، الأمر الذي رفع روحي المعنوية إلى حد كبير، وساعدني على سرعة الشفاء».

وقال: «الإمارات وطن للجميع، وعلى الكل، مواطناً ومقيماً، أن يحافظ عليه، من خلال التعهد بالالتزام بالتعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية، خصوصاً خلال هذه الفترة الصعبة التي نحياها»، مؤكداً أن «الدولة أرض طيبة، لا تقصر في حق أي مقيم عليها».

وأضاف: «استمرت فترة العزل نحو 10 أيام، بعد اكتشاف الإصابة بالفيروس، لم تظهر خلالها إلا بعض الأعراض البسيطة، مثل السعال الخفيف، وبعض الأعراض البسيطة الأخرى».

وأوضح: المتابعة والإجراءات الطبية المستمرة في الفندق الذي قضيت به فترة العلاج، أعطته طاقة إيجابية إلى حد كبير، وقال إنه بدأ تطبيق برنامج خاص في فترة العزل، مكنه من التأقلم والتعايش خلالها والابتعاد عن أي ضغوط أو التفكير في أشياء سلبية تؤثر سلباً في المناعة، حيث حرص على ممارسة الرياضة بانتظام، بشكل يومي، وقرر أن يخاطب كل أفراد المجتمع عن يومياته في العزل، مقدماً نصائح وتحذيرات تحول دون التعرض للإصابة بالفيروس.

واختتم أهلي حديثه، قائلاً: «الأنشطة التي كنت أمارسها مكنتني من مكافحة الفيروس، إلى جانب الإجراءات العلاجية الأخرى»، ولفت إلى أن «الخوف شيء طبيعي، خصوصاً بعد الإصابة بالفيروس، إلا أنه أيضاً يضعف المناعة، لذا فالتحلي بالإيجابية ورفع الروح المعنوية ساعداني بشكل كبير، خلال فترة العزل وحتى الشفاء».

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