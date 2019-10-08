افتتاح أكبر مستشفى تعليمي بالمنطقة في عجمان وتدشين أول صيدلية روبوتية

المصدر: عجمان- الإمارات اليوم

افتتح اليوم مستشفى ثومبي الجامعي في منطقة ثومبي ميدسيتي في عجمان، والذي تم تشييده على مساحة ٤٥٠ الف قدم مربع وبسعة استيعابية تصل إلى 350 سريراً في المرحلة الأولى، ما يجعله أكبر مستشفى تعليمي خاص على مستوى المنطقة.



ويهدف المستشفى الذي يعد أحد أهم المرافق التعليمية الطبية إلى المساهمة بصورة فعالة في رفع مستوى الخدمة الطبية، وتوفير فرص التعليم والتدريب الطبي للطلبة.



ويشمل مستشفى ثومبي الجامعي الذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي الواقع بمحاذاة مستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومستشفى ثومبي للأسنان، أكثر من 100 عيادة مختصة و100سرير مخصص للعناية طويلة الأمد وإعادة التأهيل و40 سرير للعناية المركزة، بما فيها وحدة العناية الفائقة للمواليد.



ويضم المستشفى كذلك مركز لعلاج أمراض السرطان يحوي جهاز تشخيص هو الأول من نوعه في إمارة عجمان للفحص بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني وتصوير الرنين المغناطيسي, وأجهزة تصوير حديثة بما فيها جهاز التنظير التألقي، كما يتضمن أجنحة جراحية حديثة لجميع التخصصات الرئيسية كجراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب المفتوح وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام و وجراحة أمراض النساء والجراحة التجميلية والترميمية وجراحة معالجة السمنة ،كما عمد المستشفى على ربط مختبر التشخيص في المستشفى بالمختبر المرجعي المركزي لمختبرات ثومبي من خلال نظام أنبوب هوائي، الأكبر من نوعه في الدولة .



ومن المرافق الهامة في المستشفى التعليمي وحدة غسيل الكلى بسعة ١٠ أسرّة مخصصة لأمراض الكلى مع مرافق موسعة لجراحة زراعة (الكلى والكبد)، والتي تخدم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأخرى لعمليات القسطرة لحالات أمراض القلب التداخلية، والدراسات الكهربية، وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة القلب مثل جهاز علاج تضيّق الصمّام الأورطي.



وتوفر المستشفى التي أبرمت شراكات متعددة مع مراكز تميّز متنوعة من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وكوريا، خدمة مرحبا للمرضى وقسم للسياحة العلاجية ومرافق ترفيهية للمرضى وعائلاتهم، بما في ذلك ردهة المطاعم ومسرح للسينما ونادي رياضي، بالإضافة إلى أكثر من١٠٠٠ موقف للسيارات، فيما يضم الكادر الطبي المهني أكثر من ٢٥ جنسية مختلفة يجيدون ما يربو على خمسين لغة مختلفة.



وأعرب الدكتور محيّ الدين ثومبي عن سعادته بافتتاح مستشفى ثومبي الجامعي، باعتباره أكبر وأحدث مرفق تعليمي خاص على الصعيدين المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أن هذا الصرح التعليمي سيسهم في تعزيز مكانة إمارة عجمان ودولة الإمارات في مجال التعليم الطبي كما سيعمل على خدمة شريحة كبيرة من القاطنين بما يدعم مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تغدو مركزاً إقليمياً ودولياً للرعاية الصحية، مشيرا الى إبرام مجموعة ثومبي شراكات دولية مع العديد من مراكز التميّز في كافة أنحاء العالم بهدف توسعة شبكتها الدولية.



وتخلل حفل الافتتاح تدشين أكبر صيدلية روبوتية تابعة لشبكة صيدليات ثومبي بحضور مؤسس ورئيس مجلس إدارة ’كيه إي أف هولدينغ‘، فيصل كوتيكولون، وافتتاح متجر ’زو آند مو للبصريات‘

التابع لمجموعة ثومبي للتجزئة، بحضور شعبانة فيصل، نائب رئيس مجلس إدارة ’كيه إي أف هولدينغ‘. وتهدف الصيدلية المزودة بتكنولوجيا ذكية لإعداد الأدوية وتوزيعها، الى الحد من الأخطاء في توزيع الأدوية وتقليل أوقات الانتظار، بالإضافة الى زيادة نسبة التخزين عالي الكثافة حتى42000 وحدة.