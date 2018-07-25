مستشفى راشد يعيد 25 يداً وذراعاً بُترت في حوادث

المصدر: أمين الجمال - دبي

أجرى مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في مستشفى راشد بدبي 25 جراحة، منذ بداية العام الجاري، لإعادة أيادٍ وأذرع وأصابع بُترت في حوادث.

وقال رئيس شعبة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في قسم الإصابات والعظام في المستشفى، الدكتور خالد عبدالله العوضي، إن «المركز أجرى 1650 عملية منذ بداية العام الجاري»، مشيراً إلى أن «عدد العمليات ارتفع، منذ تأسيس المركز في عام 2014، من 30 إلى 150 حالة شهرياً».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «جاء تأسيس المركز - الذي يعدّ الأول من نوعه في الدولة - نتيجة زيادة الإصابات والتشوّهات الناتجة عن حوادث، التي تصل نسبتها بين الحالات التي يجري لها المركز عمليات، إلى 80%، فيما 20% منها هي عمليات تشوّهات في اليد، وخشونة في المفاصل، ومناظير المفاصل، وترميم الأوتار، بسبب إصابات الأعصاب الطرفية التي تصيب اليد».

وأوضح: «نتابع المرضى باستمرار في العيادات المتخصصة بمستشفى راشد، كما يحصل المرضى على علاج طبيعي وتأهيلي بعد العملية في مركز العلاج الطبيعي المتخصص».

وذكر أن «المركز يتعامل مع عدد كبير من حالات الأصابع المبتورة»، مشيراً إلى أن «المصاب لابد أن يصل إلى المركز خلال ساعات قليلة، لنتمكن من إعادة الإصبع لليد في عملية تستغرق خمس ساعات».

ولفت إلى أن «المريض يستعيد قدرته على استخدام الإصبع أو اليد بصورة طبيعية، بعد فترة قصيرة من الجراحة».

وأكمل: «من العمليات الجديدة في المركز العمليات الميكروسكوبية، وأجريت جراحة منها لمصاب عمره 13 عاماً، تعرّض لحادث سيارة، وفقد جزءاً كبيراً من عظم الساعد بطول 13 سم، وكان الحل الوحيد أن نزرع له عظماً، والآن المريض يمارس حياته بشكل طبيعي، ويشارك في مسابقات ماراثون ويفوز بها».