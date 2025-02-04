مدارس تواجه الطلبة غير الملتزمين بـ"الزي المدرسي" بلائحة السلوك

شددت إدارات عدد من المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، على ضرورة التزام الطلبة بارتداء الزي المدرسي الرسمي، وعدم ارتداء الزي الرياضي إلا في الأيام التي تتضمن حصص التربية الرياضية، مؤكدين أن الزي المدرسي يمثل جزءا أساسيا من الهوية المدرسية ويعكس النظام والانضباط داخل المدرسة.

وأكدت المدارس أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين المدرسية، وجاء ذلك في إطار تشديد المدارس على تطبيق لائحة السلوك الطلابي التي تحظر ارتداء الزي الرياضي طوال أيام الأسبوع كما يفعل عدد كبير من الطلبة.

وأوضحت الادارات أن القواعد المنصوص عليها في "لائحة السلوك الطلابية" تأتي لضمان بيئة تعليمية منظمة ومحترمة، وفقا للائحة، ويتعين على الطلاب الالتزام بالزي المدرسي الرسمي أو الرياضي في الأيام المحددة، ونصت اللائحة على خصم 4 درجات من السلوك، مما يؤثر بشكل مباشر على تقييم السلوكي للطالب.

وأكدت الإدارات المدرسية أنها لن تتسامح مع أي مخالفة فيما يتعلق بالزي المدرسي، موضحة انها تسعي لبناء جيل من الطلاب ملتزمين بالقوانين، لأن الالتزام بالنظام هو أساس النجاح في أي مجال.

وجاء هذا التحذير بعد ملاحظة تزايد أعداد الطلبة الذين يرتدون الزي الرياضي في الأيام التي لا تتضمن حصص التربية الرياضية، ما دفع إدارات المدارس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان التزام الجميع بالقواعد المعتمدة.



وأوضحت الإدارات أن بعض الطلبة يستسهلون ارتداء الزي الرياضي، نظراً لكونه أكثر راحة مقارنة بالزي المدرسي، إلا أن ذلك لا يعفيهم من التقيد بالأنظمة واللوائح التي تفرضها المدارس لضمان بيئة تعليمية منظمة.

وأكدت المدارس أنها أرسلت رسائل تنبيهية لأولياء الأمور والطلبة، تؤكد فيها ضرورة الالتزام بالزي المحدد لكل يوم دراسي، مشيرة إلى أن مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات إدارية بحق الطلبة المخالفين، وشددت على أن الالتزام بالزي المدرسي لا يقتصر فقط على كونه زيًا موحدًا، بل يحمل أبعادا تربوية تعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية والانضباط بين الطلبة